Путин утвердил передачу контрольного пакета БСК Башкирии

Президент России Владимир Путин утвердил передачу контрольного пакета акций (38,3%) Башкирской содовой компании под республиканское управление. Согласно указу также 11,7% обыкновенных акций будут переданы в доверительное управление АО "Региональный фонд".

"Принять предложения Правительства Российской Федерации и главы Республики Башкортостан... о передаче в собственность Республики Башкортостан находящихся в федеральной собственности 38,3 процента обыкновенных акций (634 174 штуки) акционерного общества "Башкирская содовая компания..." — говорится в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.

Также предприятие внесено в перечень стратегических. На передачу акций отведено три месяца.