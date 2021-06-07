Путин утвердил передачу контрольного пакета БСК Башкирии
Ранее глава государства раскритиковал деятельность БСК. Он указал на то, что контрольный пакет акций компании принадлежит частным лицам, а доход практически не инвестируется в развитие.
Фото © ТАСС / Вадим Брайдов
Президент России Владимир Путин утвердил передачу контрольного пакета акций (38,3%) Башкирской содовой компании под республиканское управление. Согласно указу также 11,7% обыкновенных акций будут переданы в доверительное управление АО "Региональный фонд".
"Принять предложения Правительства Российской Федерации и главы Республики Башкортостан... о передаче в собственность Республики Башкортостан находящихся в федеральной собственности 38,3 процента обыкновенных акций (634 174 штуки) акционерного общества "Башкирская содовая компания..." — говорится в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.
Также предприятие внесено в перечень стратегических. На передачу акций отведено три месяца.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал деятельность БСК. Глава государства указал на то, что контрольный пакет акций компании принадлежит частным лицам, а доход практически не инвестируется в развитие. Позднее Генпрокуратура РФ сообщила о выявленных нарушениях в отчуждении госакций БСК, а суд арестовал акции.
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