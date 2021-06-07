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Путин утвердил передачу контрольного пакета БСК Башкирии

Ранее глава государства раскритиковал деятельность БСК. Он указал на то, что контрольный пакет акций компании принадлежит частным лицам, а доход практически не инвестируется в развитие.

7 июня, 19:55
<p>Фото © ТАСС / Вадим Брайдов</p>

Фото © ТАСС / Вадим Брайдов

Президент России Владимир Путин утвердил передачу контрольного пакета акций (38,3%) Башкирской содовой компании под республиканское управление. Согласно указу также 11,7% обыкновенных акций будут переданы в доверительное управление АО "Региональный фонд".

"Принять предложения Правительства Российской Федерации и главы Республики Башкортостан... о передаче в собственность Республики Башкортостан находящихся в федеральной собственности 38,3 процента обыкновенных акций (634 174 штуки) акционерного общества "Башкирская содовая компания..." говорится в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.

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Также предприятие внесено в перечень стратегических. На передачу акций отведено три месяца.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал деятельность БСК. Глава государства указал на то, что контрольный пакет акций компании принадлежит частным лицам, а доход практически не инвестируется в развитие. Позднее Генпрокуратура РФ сообщила о выявленных нарушениях в отчуждении госакций БСК, а суд арестовал акции.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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