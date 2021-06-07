Россиян призвали не смотреть на грядущее затмение без защитных стёкол

10 июня случится очередное солнечное затмение, и вне зависимости от его полноты на светило не следует смотреть невооружённым глазом. Об этом предупредил сотрудник Пулковской обсерватории, кандидат физико-математических наук Кирилл Масленников.

"Если через фильтр вы посмотрите, то увидите, что кусочек солнца, маленький кусочек солнца "откушен". Это будет примерно в два часа дня. В 14:15 — максимальная фаза. В это время на небе будет выщербленный кусочек солнца. На освещение это никак не повлияет. Тучи гораздо сильнее закрывают солнце, чем это ничтожное уменьшение солнечного диска", — отметил Масленников в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По его словам, чтобы увидеть полное солнечное затмение, нужно ехать в Магадан. В Петербурге такое наблюдать можно будет только в 2061 году — тогда оно будет "настоящим" и полностью скроет солнце.