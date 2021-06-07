Скульптор Шемякин заявил о пользе пандемии для творческих людей
Художник рассказал, что смог реализовать много различных идей, на которые раньше не хватало времени.
Михаил Шемякин. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Период самоизоляции во время пандемии коронавируса дал творческим людям возможность сосредоточенно трудиться над теми проектами, от которых часто отвлекали какие-нибудь визиты или вынужденные поездки. Об этом рассказал художник и скульптор Михаил Шемякин.
"Когда начался коронавирус, мы с Сарой (супруга Шемякина. — Прим. ред.) были в Венеции. Все разбежались, а мы решили остаться. И это было удивительное время! Дней десять мы провели в пустых музеях. Я перенёсся в 60-е годы, когда в залах ещё не толпился народ и у каждой картины не делали селфи. Эти десять дней были просто райские", — рассказал скульптор в беседе с газетой "Петербургский дневник".
Шемякин отметил, что ему и его друзьям "коронавирус принёс много творческих решений".
Ранее Лайф разбирался, кто из артистов получил из бюджета помощь и насколько он реально в ней нуждался. В правительстве решили не выделять артистов в отдельную категорию пострадавших, а поддержали их как представителей малого бизнеса. Смысл такой схемы заключается в том, что ФНС от имени государства выплачивает каждому работнику ИП или малого предприятия один МРОТ, который сейчас составляет 12 тысяч рублей.
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