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Скульптор Шемякин заявил о пользе пандемии для творческих людей

Художник рассказал, что смог реализовать много различных идей, на которые раньше не хватало времени.

7 июня, 21:10
<p>Михаил Шемякин. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Михаил Шемякин. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Период самоизоляции во время пандемии коронавируса дал творческим людям возможность сосредоточенно трудиться над теми проектами, от которых часто отвлекали какие-нибудь визиты или вынужденные поездки. Об этом рассказал художник и скульптор Михаил Шемякин.

"Когда начался коронавирус, мы с Сарой (супруга Шемякина. — Прим. ред.) были в Венеции. Все разбежались, а мы решили остаться. И это было удивительное время! Дней десять мы провели в пустых музеях. Я перенёсся в 60-е годы, когда в залах ещё не толпился народ и у каждой картины не делали селфи. Эти десять дней были просто райские", — рассказал скульптор в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Шемякин отметил, что ему и его друзьям "коронавирус принёс много творческих решений".

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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