Церковь из фильма "Остров" в Карелии сгорела дотла
Здание стало местной достопримечательностью, однако было бесхозным. Кому оно помешало, пока не известно.
Фото © ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"
Церковь из фильма "Остров" в Карелии сгорела дотла. Видео © Соцсети
Церковь-декорация, построенная для фильма Павла Лунгина "Остров" на берегу залива Белого моря в посёлке Рабочеостровск Кемского района Карелии сгорела дотла. В региональном ГУ МЧС РФ сообщили, что пострадавших нет, причина возгорания пока не установлена.
"07.06.2021 г. в 17 часов 38 минут подразделения ГКУ РК "ОПС по Кемскому району" (шесть человек и две единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в бесхозном строении по адресу п. Рабочеостровск, район улицы Портовая, на берегу залива Белого моря. Пожар ликвидирован", — говорится в сообщении местного пожарного отделения.
Ранее Лайф рассказывал, что фильм "Остров" помог раскрыть убийство замглавы ЦБ. Исполнителя нашли в 2008 году, суд признал его виновным и дал 19 лет колонии строгого режима.
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