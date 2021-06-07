НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Церковь из фильма "Остров" в Карелии сгорела дотла

Здание стало местной достопримечательностью, однако было бесхозным. Кому оно помешало, пока не известно.

7 июня, 21:48
<p>Фото © ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"</p>

Фото © ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"

Церковь из фильма "Остров" в Карелии сгорела дотла. Видео © Соцсети

Церковь-декорация, построенная для фильма Павла Лунгина "Остров" на берегу залива Белого моря в посёлке Рабочеостровск Кемского района Карелии сгорела дотла. В региональном ГУ МЧС РФ сообщили, что пострадавших нет, причина возгорания пока не установлена.

"07.06.2021 г. в 17 часов 38 минут подразделения ГКУ РК "ОПС по Кемскому району" (шесть человек и две единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в бесхозном строении по адресу п. Рабочеостровск, район улицы Портовая, на берегу залива Белого моря. Пожар ликвидирован", — говорится в сообщении местного пожарного отделения.

Как спичка. Успенская церковь XVIII века в Карелии сгорела полностью (видео)

Как спичка. Успенская церковь XVIII века в Карелии сгорела полностью (видео)

Ранее Лайф рассказывал, что фильм "Остров" помог раскрыть убийство замглавы ЦБ. Исполнителя нашли в 2008 году, суд признал его виновным и дал 19 лет колонии строгого режима.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Сильно полыхает!": В крупнейшем парке Екатеринбурга горит гектар тополиного пуха

сегодня в 15:25

Погнутые кресты, побитый купол: в Муроме мощный ураган повредил церкви

16 мая, 21:51

"Сегодня мой второй день рождения": На Эльбрусе альпиниста вытащили из ледовой трещины

сегодня в 20:53

"Запутались ребята": Захарова высказалась об обвинениях Украины в адрес России

сегодня в 21:30

Пирамида для миллионеров и коррупционеров: Как в Москве работает инвестиционная компания QBF

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1