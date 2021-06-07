Церковь из фильма "Остров" в Карелии сгорела дотла. Видео © Соцсети

Церковь-декорация, построенная для фильма Павла Лунгина "Остров" на берегу залива Белого моря в посёлке Рабочеостровск Кемского района Карелии сгорела дотла. В региональном ГУ МЧС РФ сообщили, что пострадавших нет, причина возгорания пока не установлена.

"07.06.2021 г. в 17 часов 38 минут подразделения ГКУ РК "ОПС по Кемскому району" (шесть человек и две единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в бесхозном строении по адресу п. Рабочеостровск, район улицы Портовая, на берегу залива Белого моря. Пожар ликвидирован", — говорится в сообщении местного пожарного отделения.