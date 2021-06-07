Под Калининградом затонуло рыболовецкое судно
Это случилось при его спуске на воду. Уйти полностью под воду траулеру не дали тросы.
Фото © Facebook / Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России
Момент затопления траулера в Калининградской области. Видео © ВКонтакте / Инцидент | Калининград
У берега в городе Светлое Калининградской области произошло частичное затопление траулера "Капитан Лобанов". Следственный комитет начал проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Вечером 7 июня 2021 года у берега в городе Светлое Калининградской области маломерное рыболовецкое судно завалилось набок при спуске на воду, после чего частично затонуло", — говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
Траулер закрепили тросами во избежание полного затопления. Следователи выясняют, что стало причиной ЧП.
Ранее в Саратовской области два человека погибли при столкновении катеров. Как выяснил Лайф, одним из них управлял отставной генерал полиции.
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