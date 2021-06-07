НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Под Калининградом затонуло рыболовецкое судно

Это случилось при его спуске на воду. Уйти полностью под воду траулеру не дали тросы.

7 июня, 21:59

Фото © Facebook / Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России

Момент затопления траулера в Калининградской области. Видео © ВКонтакте / Инцидент | Калининград

У берега в городе Светлое Калининградской области произошло частичное затопление траулера "Капитан Лобанов". Следственный комитет начал проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Вечером 7 июня 2021 года у берега в городе Светлое Калининградской области маломерное рыболовецкое судно завалилось набок при спуске на воду, после чего частично затонуло", — говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Траулер закрепили тросами во избежание полного затопления. Следователи выясняют, что стало причиной ЧП.

Затонувшее судно загрязнило нефтепродуктами акваторию Саяно-Шушенского водохранилища

Затонувшее судно загрязнило нефтепродуктами акваторию Саяно-Шушенского водохранилища

Ранее в Саратовской области два человека погибли при столкновении катеров. Как выяснил Лайф, одним из них управлял отставной генерал полиции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1