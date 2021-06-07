Под Калининградом затонуло рыболовецкое судно

У берега в городе Светлое Калининградской области произошло частичное затопление траулера "Капитан Лобанов". Следственный комитет начал проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Вечером 7 июня 2021 года у берега в городе Светлое Калининградской области маломерное рыболовецкое судно завалилось набок при спуске на воду, после чего частично затонуло", — говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.