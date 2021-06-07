Профсоюзы призвали быстрее решать вопрос с индексацией выплат работающим пенсионерам

По мнению Михаила Шмакова, затянувшаяся пауза с исполнением поручения президента РФ о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение многих тысяч пенсионеров. Он подчеркивает, что кабмин не одобрил ни один из законопроектов и при этом не внёс своего варианта.