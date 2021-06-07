Профсоюзы призвали быстрее решать вопрос с индексацией выплат работающим пенсионерам
По мнению ФНПР, нужно "устранить допущенную несправедливость", вернуть недоплаченное, исключить ограничение по баллам.
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Председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Михаил Шмаков призвал руководство страны вмешаться в ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающим пенсионерам. Письмо с соответствующим обращением опубликовано на сайте объединения.
"Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров", — говорится в обращении.
По мнению Михаила Шмакова, затянувшаяся пауза с исполнением поручения президента РФ о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение многих тысяч пенсионеров. Он подчеркивает, что кабмин не одобрил ни один из законопроектов и при этом не внёс своего варианта.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Ответственным за исполнение распоряжения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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