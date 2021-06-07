НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Профсоюзы призвали быстрее решать вопрос с индексацией выплат работающим пенсионерам

По мнению ФНПР, нужно "устранить допущенную несправедливость", вернуть недоплаченное, исключить ограничение по баллам.

7 июня, 22:34

Фото © Shutterstock

Председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Михаил Шмаков призвал руководство страны вмешаться в ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающим пенсионерам. Письмо с соответствующим обращением опубликовано на сайте объединения.

"Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров", — говорится в обращении.

По мнению Михаила Шмакова, затянувшаяся пауза с исполнением поручения президента РФ о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение многих тысяч пенсионеров. Он подчеркивает, что кабмин не одобрил ни один из законопроектов и при этом не внёс своего варианта.

С 1 августа некоторые россияне могут потерять пенсии: Что нужно делать

С 1 августа некоторые россияне могут потерять пенсии: Что нужно делать

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Ответственным за исполнение распоряжения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1