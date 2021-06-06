С 1 августа некоторые россияне могут потерять пенсии: Что нужно делать

Алине 19 лет, и она учится в одном из московских вузов. После того как у неё умер отец, государство назначило студентке социальную пенсию по случаю потери кормильца, но её малый размер (5796 рублей 78 копеек) и скромная зарплата мамы вынудили девушку в свободное время искать подработку. В феврале она стала три раза в неделю выполнять курьерские функции в компании, предоставляющей услуги офисной полиграфии. С Алиной даже заключили договор, согласно которому она была обязана развозить документы по разным адресам.

В мае Алине позвонили из отделения ПФР и потребовали принести справку из университета и ещё одну — об отсутствии трудоустройства. Оказалось, что её работодатель включил сведения о её договоре в свою отчётность, и ПФР счёл, что так как девушка теперь имеет источник дохода, то социальная пенсия ей не положена. Более того — ей придётся вернуть деньги, которые она получила в прошлом месяце. Алина обратилась к юристам, но те только развели руками, подтвердив, что ПФР действует в рамках своих полномочий.

— Такие ситуации, как у Алины, в этом году не редкость, — утверждает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Дело в том, что при назначении пенсии или иных социальных выплат их получатель даёт письменное обязательство сообщать в ПФР о причинах, в результате которых может измениться размер пенсии либо полностью прекратиться право на её выплату. А, согласно действующему законодательству, на пенсию по потере кормильца могут претендовать только те, кто прямо перечислен в законе (Алина в их число попадает), но при условии, что у них нет другого источника дохода (закон № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"). Оплата, которую Алина получала по договору за подработку курьером, входит в перечень причин, влияющих на изменение (а в случае девушки — на отмену) социальной пенсии.

С мнением Богдана Леськива согласен адвокат Палаты Калининградской области Александр Поляков.

— Закон о том, что социальная пенсия положена только тем, кто не имеет других источников дохода, действует с 2013 года, — заметил Поляков, — однако в допандемийный период ПФР не так строго следил за его исполнением, просто ежегодно собирал те справки, которые ему направляли граждане, и не утруждал себя дополнительной аналитикой. А в период карантина даже предоставление справок не требовалось, выплаты продлевались автоматически. Но теперь этот период окончен, и Пенсионный фонд стал более тщательно мониторить информацию по каждому гражданину.

Получается, что с формальной точки зрения требования ПФР совершенно законны, хотя понятно, что для Алины ситуация довольно печальна, в случившемся она винит работодателя.

— Компания, которая заключила договор с Алиной, не могла поступить по-другому, — пояснил старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — В соответствии с п. 2.2 ст. 11 закона № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования" страхователи представляют ежемесячную отчётность о каждом работающем застрахованном лице, включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. Те компании, которые не занимаются выплатами по "серым" схемам, обязательно включают даже временных работников в ту свою отчётность, которую передают ПФР.

Кстати, требование ПФР предъявить документы, подтверждающие отсутствие места работы и иных дополнительных источников дохода, касается не только таких студентов, как Алина, но и всех тех, кто получает социальную пенсию по случаю потери кормильца (включая нетрудоспособных родителей, неработающих супругов и т.д.).

Право требования фондом таких документов установлено законом 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования". Но если раньше ПФР очень редко предпринимал какие-либо действия по проверке строгого соблюдения требований этого закона, то теперь перманентный мониторинг всех получающих соцпенсии стал реальностью.

Тем россиянам, которым положены пенсионные выплаты по потере кормильца, необходимо подать заявление в ПФР и приложить к нему справки, подтверждающие основания для получения этих выплат. Сделать это можно и лично, принеся документы в ПФР или многофункциональный центр "Мои документы", но можно всё отправить дистанционно через "личный кабинет" на сайте госуслуг или ПФР.