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Путин удостоил ордена "За заслуги перед Отечеством" актрису Людмилу Чурсину

Высокую государственную награду заслужили также ведущий "Что? Где? Когда?" Борис Крюк и знаток Андрей Козлов.

7 июня, 22:38
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Ольга Зиновская</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Ольга Зиновская

Президент Владимир Путин наградил актрису театра и кино Людмилу Чурсину орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. В её фильмографии более 90 картин, среди которых "Донская повесть", "Журавушка", "Олеся", "Русь изначальная" и другие.

"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Чурсину Людмилу Алексеевну — артистку федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства "Центральный академический театр Российской армии", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Также вышел указ о награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени ведущего телепрограммы "Что? Где? Когда?", первого заместителя гендиректора ООО "Телекомпания "Игра-ТВ" Бориса Крюка. Согласно тексту документа, это сделано "за большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность". Этой награды удостоился и Андрей Козлов, три раза получивший "Хрустальную сову" и один раз "Бриллиантовую сову".

Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Ранее Лайф сообщал, что наградой "За заслуги перед Отечеством" президент РФ Владимир Путин удостоил хоккеиста Павла Буре.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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