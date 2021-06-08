В постановке "Чудесный грузин" нужен был образ человека из массовой культуры, и на эту роль подошла Ольга Бузова. Так объяснил появление инста-дивы на старейшей театральной сцене художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков.

"Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающей невероятную власть", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Бояков признал, что, приглашая Бузову, в театре не могли не думать о хайпе. Вместе с тем он заверил, что там "совершенно точно не ради этого делали этот ход и не ради этого Ольгу звали".