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Не ради хайпа: Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой в постановку

По мнению Эдуарда Боякова, блогерша олицетворяет массовую культуру, которая начинает диктовать повестку.

8 июня, 01:26
<p>Фото © ТАСС / Сергей Виноградов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

В постановке "Чудесный грузин" нужен был образ человека из массовой культуры, и на эту роль подошла Ольга Бузова. Так объяснил появление инста-дивы на старейшей театральной сцене художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков.

"Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающей невероятную власть", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Бояков признал, что, приглашая Бузову, в театре не могли не думать о хайпе. Вместе с тем он заверил, что там "совершенно точно не ради этого делали этот ход и не ради этого Ольгу звали".

Ранее Лайф рассказывал, что Бузова о своём участии в последней премьере сезона МХАТ сообщила на странице в "Инстаграме". Авторы постановки обещают, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива. Музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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