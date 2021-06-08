В Приморье нашли виновных в массовых отключениях электричества прошлой осенью
По итогам расследования сделан вывод, что в регионе была нехватка специализированной техники, аварийно-ремонтных бригад, запаса оборудования.
Административные дела в отношении 61 должностного лица возбуждены Дальневосточным управлением Ростехнадзора по результатам блэкаута — массового отключения электричества на фоне ледяного дождя в ноябре 2020 года.
В ведомстве сообщили, что завершили расследование причин аварии, произошедшей 18 ноября 2020 года "при прохождении циклона, вызвавшего опасные погодные явления в виде ледяного дождя, мокрого снега и порывистого ветра". Дела возбуждены по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок).
В Ростехнадзоре перечислили основные причины той ситуации. Среди прочего это отсутствие аварийного запаса оборудования, запасных частей и материалов, недостаточность работ по техническому обслуживанию линий, недостаток специализированной техники, нехватка аварийно-ремонтных бригад и так далее.
Напомним, из-за удара стихии во Владивостоке оказались повреждены линии электропередачи, несколько районов остались без света. Звездой соцсетей стал житель города Александр Жук, чью машину разрубило пополам после падения бетонной плиты. Сам хозяин авто, к счастью, не пострадал — он успел отскочить от внедорожника за секунду до ЧП.
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