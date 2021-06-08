В Приморье нашли виновных в массовых отключениях электричества прошлой осенью

Административные дела в отношении 61 должностного лица возбуждены Дальневосточным управлением Ростехнадзора по результатам блэкаута — массового отключения электричества на фоне ледяного дождя в ноябре 2020 года.

В ведомстве сообщили, что завершили расследование причин аварии, произошедшей 18 ноября 2020 года "при прохождении циклона, вызвавшего опасные погодные явления в виде ледяного дождя, мокрого снега и порывистого ветра". Дела возбуждены по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок).

В Ростехнадзоре перечислили основные причины той ситуации. Среди прочего это отсутствие аварийного запаса оборудования, запасных частей и материалов, недостаточность работ по техническому обслуживанию линий, недостаток специализированной техники, нехватка аварийно-ремонтных бригад и так далее.