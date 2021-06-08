Минздрав пояснил, когда сделают выводы о применимости "Спутника V" к беременным

Ещё несколько недель понадобится российским специалистам, чтобы ответить на вопрос о возможности применения препарата "Спутник V" для вакцинации беременных. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава ведомства в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пояснил, что было исследование "по эмбриональной токсичности, что касается и беременных". Проводился анализ среди пациенток, которые забеременели в период вакцинации, но не знали об этом.

"Мы сейчас анализируем все данные. И я думаю, что в ближайшие пару недель мы сможем сделать какие-то выводы", — приводит ТАСС слова министра.