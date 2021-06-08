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Минздрав пояснил, когда сделают выводы о применимости "Спутника V" к беременным

Испытуемыми некоторые женщины стали случайно — о зарождении новой жизни узнали уже после вакцинации.

8 июня, 00:12
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Ещё несколько недель понадобится российским специалистам, чтобы ответить на вопрос о возможности применения препарата "Спутник V" для вакцинации беременных. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава ведомства в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пояснил, что было исследование "по эмбриональной токсичности, что касается и беременных". Проводился анализ среди пациенток, которые забеременели в период вакцинации, но не знали об этом.

"Мы сейчас анализируем все данные. И я думаю, что в ближайшие пару недель мы сможем сделать какие-то выводы", — приводит ТАСС слова министра.

Ковид и беременность: пугающие научные данные и мнения врачей

Ковид и беременность: пугающие научные данные и мнения врачей

Вместе с тем ранее Мурашко заявлял, что данные о безопасности вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных уже получены, вносятся соответствующие изменения в инструкцию по применению.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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