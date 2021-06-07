В российском регионе решили платить пенсионерам по 3000 рублей за вакцинацию
Деньги поступят вместе с пенсией. Причём такая форма поддержки коснётся даже тех, кто был привит до решения о выплатах.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Администрация Курской области решила выдать по 3000 рублей пенсионерам старше 65 лет за прививку от коронавируса. Всего сейчас в регионе на получение единовременной выплаты претендует свыше 197 тысяч человек. Списки подготовит областной кожвендиспансер.
"Средства в размере трёх тысяч рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года. То есть те, кто уже привился, получат выплату тоже", — говорится в сообщении областной администрации.
Деньги пенсионерам будет перечислять региональный Комитет соцзащиты. Средства переведут на счета, куда поступает пенсия. Если будет нужно, то банковские данные ведомство уточнит у самих вакцинированных. Сейчас в Курской области двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 121 570 человек. Для формирования коллективного иммунитета здесь необходимо привить более 534 тысяч жителей.
Ранее Московская торгово-промышленная палата выступила с инициативой о введении программы стимулирования пожилых людей к вакцинации от коронавирусной инфекции CoViD-19. Программа поощрений предполагает торговые скидки в магазинах и аптеках. Инициативу уже поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. Идею оценили и в Госдуме.
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