Россиян предупредили о резком подорожании отдыха на Кипре

Цена на отдых на Кипре взлетит после запрета на грузопассажирские рейсы, один только перелёт будет стоить столько же, во сколько до отмены обходилась вся путёвка, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. По её мнению, это направление нужно открыть для организованных путешествий.

"Теперь мы получим вот что: если раньше турист мог отдохнуть на Кипре за 100 тысяч рублей с учётом перелёта, трансфера, проживания и страховки, то теперь турист заплатит 100 тысяч только за авиабилет", — заявила Осипова в беседе с Ura.ru.

Ранее Лайф сообщал, что Росавиация и Ростуризм предостерегли от путешествий грузопассажирскими рейсами на Кипр и в Тунис. В сообщении ведомств говорится о рисках для бизнеса понести убытки и остаться с подмоченной репутацией. Туристам же рекомендовали тщательнее подходить к выбору направлений. Сейчас нерегулярные рейсы доступны только отдельным категориям пассажиров.