В США призвали МОК лишить Пекин права проводить Олимпиаду
Американские парламентарии объясняют свою инициативу тем, что Пекин, по их мнению, продолжает репрессии против уйгуров.
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Некоторые конгрессмены США выступили с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести зимнюю Олимпиаду из Пекина в другую страну. Они внесли в Палату представителей Конгресса США соответствующую резолюцию.
"Необходимо инициировать срочный процесс поиска альтернативных объектов для проведения Олимпиады, если преследования уйгуров и другие нарушения продолжатся", — говорится в тексте.
С таким требованием выступили Майкл Маккол (республиканец), Грегори Микс (демократ), Майк Галлахер (республиканец) и Том Малиновски (демократ).
Напомним, XXIV зимняя Олимпиада должна состояться в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В Белом доме ранее заявляли, что пока не приняли окончательного решения по поводу возможности бойкота этих Игр.
Ранее глава Олимпийского комитета США Сьюзан Лайонс заявила, что не считает такие бойкоты эффективными. В качестве примера она привела Олимпиаду-1980 в Москве. Вместе с тем она отметила, что в НОК США "не хотели бы недооценивать то, что, с точки зрения прав человека, происходит в Китае".
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