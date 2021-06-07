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В США призвали МОК лишить Пекин права проводить Олимпиаду

Американские парламентарии объясняют свою инициативу тем, что Пекин, по их мнению, продолжает репрессии против уйгуров.

7 июня, 22:59
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Некоторые конгрессмены США выступили с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести зимнюю Олимпиаду из Пекина в другую страну. Они внесли в Палату представителей Конгресса США соответствующую резолюцию.

"Необходимо инициировать срочный процесс поиска альтернативных объектов для проведения Олимпиады, если преследования уйгуров и другие нарушения продолжатся", — говорится в тексте.

С таким требованием выступили Майкл Маккол (республиканец), Грегори Микс (демократ), Майк Галлахер (республиканец) и Том Малиновски (демократ).

Напомним, XXIV зимняя Олимпиада должна состояться в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В Белом доме ранее заявляли, что пока не приняли окончательного решения по поводу возможности бойкота этих Игр.

В США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

В США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Ранее глава Олимпийского комитета США Сьюзан Лайонс заявила, что не считает такие бойкоты эффективными. В качестве примера она привела Олимпиаду-1980 в Москве. Вместе с тем она отметила, что в НОК США "не хотели бы недооценивать то, что, с точки зрения прав человека, происходит в Китае".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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