В США призвали МОК лишить Пекин права проводить Олимпиаду

Некоторые конгрессмены США выступили с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести зимнюю Олимпиаду из Пекина в другую страну. Они внесли в Палату представителей Конгресса США соответствующую резолюцию.

"Необходимо инициировать срочный процесс поиска альтернативных объектов для проведения Олимпиады, если преследования уйгуров и другие нарушения продолжатся", — говорится в тексте.

С таким требованием выступили Майкл Маккол (республиканец), Грегори Микс (демократ), Майк Галлахер (республиканец) и Том Малиновски (демократ).

Напомним, XXIV зимняя Олимпиада должна состояться в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В Белом доме ранее заявляли, что пока не приняли окончательного решения по поводу возможности бойкота этих Игр.