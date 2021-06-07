Отношения с Москвой обсудили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден. Об этом генсек альянса сообщил по завершении переговоров журналистам. Состоится ли заседание Совета Россия – НАТО в преддверии предстоящего саммита альянса в Брюсселе, он не ответил.

"Мы также обсудили Россию. И мы согласны с двойственным подходом: нам нужны сдерживание и оборона, но также диалог с Россией", — приводит ТАСС слова Столтенберга.