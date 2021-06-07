Оборона и диалог: Столтенберг обсудил с Байденом двойственный подход к России
На вопрос журналистов относительно возможности заседания совета Россия – НАТО он уклонился от прямого ответа.
Фото © ТАСС / JOHN THYS
Отношения с Москвой обсудили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден. Об этом генсек альянса сообщил по завершении переговоров журналистам. Состоится ли заседание Совета Россия – НАТО в преддверии предстоящего саммита альянса в Брюсселе, он не ответил.
"Мы также обсудили Россию. И мы согласны с двойственным подходом: нам нужны сдерживание и оборона, но также диалог с Россией", — приводит ТАСС слова Столтенберга.
По словам Столтенберга, он приветствовал продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Ранее Лайф рассказывал, что генсек НАТО обеспокоился сотрудничеством России и Белоруссии. Также политик указал на возрастающее взаимодействие РФ и КНР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ упрекнула альянс в постоянном вмешательстве во внутренние дела двух стран.
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