Канада назвала необоснованными ответные санкции России
Ранее Москва внесла в чёрный список девять высокопоставленных канадских чиновников, в том числе министра юстиции и генерального прокурора.
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Власти Канады считают необоснованными ответные санкции, которые Россия ввела против девяти канадских граждан. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел этой страны.
"Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и необоснованны", — приводит ТАСС комментарий канадских дипломатов.
Напомним, что ранее Россия внесла в чёрный список девять высокопоставленных чиновников Канады. Такое решение было принято в ответ на введённые канадским правительством в марте этого года незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом — якобы из-за преследований осуждённого блогера Алексея Навального.
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