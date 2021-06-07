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Канада назвала необоснованными ответные санкции России

Ранее Москва внесла в чёрный список девять высокопоставленных канадских чиновников, в том числе министра юстиции и генерального прокурора.

7 июня, 23:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Канады считают необоснованными ответные санкции, которые Россия ввела против девяти канадских граждан. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел этой страны.

"Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и необоснованны", — приводит ТАСС комментарий канадских дипломатов.

Санкции против Москвы останутся навсегда, заявили в МИД РФ

Санкции против Москвы останутся навсегда, заявили в МИД РФ

Напомним, что ранее Россия внесла в чёрный список девять высокопоставленных чиновников Канады. Такое решение было принято в ответ на введённые канадским правительством в марте этого года незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом — якобы из-за преследований осуждённого блогера Алексея Навального.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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