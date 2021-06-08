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Лукашенко ввёл новые уголовные статьи по экстремизму и реабилитации нацизма

Вместе с тем исключены из УК 10 статей, более 30 составов преступлений. В основном это сделано из-за их малой востребованности на практике.

8 июня, 00:27
<p>Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Николай Петров</p>

Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Николай Петров

В Уголовном кодексе Белоруссии появились новые статьи, касающиеся борьбы с экстремизмом и реабилитации нацизма, нарушений на массовых мероприятиях. Они начнут действовать через три месяца.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Пересмотрены санкции, касающиеся около 70 составов преступлений. Некоторые статьи исключены из кодекса, а другие ужесточены (о противодействии экстремизму, реабилитации нацизма, о порядке проведения массовых мероприятий).

Новый закон устанавливает уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на три года. Документ также вводит ответственность за распространение владельцем интернет-ресурса запрещённой информации в течение года после привлечения к административной ответственности, а также за незаконные сбор и распространение персональных данных, несоблюдение требований по их защите.

При этом в уголовно-процессуальном кодексе расширено использование информационных технологий в уголовном процессе и предусмотрено использование механизмов медиации.

Как Лукашенко изменит белорусскую конституцию

Как Лукашенко изменит белорусскую конституцию

Ранее Лукашенко рассказал, как может измениться Конституция Белоруссии. По словам белорусского лидера, корректировки в главный закон страны могут внести в части распределения властных полномочий.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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