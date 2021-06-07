НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Нейроборт": Россия решила оценить выгоду от искусственного интеллекта в космосе

"Роскосмос" хочет понять, нужен ли сейчас стране интеллектуальный вычислительный комплекс на орбите.

7 июня, 23:40
<p>Фото © "Роскосмос"</p>

Фото © "Роскосмос"

Россия намерена рассмотреть возможность применения искусственного интеллекта (ИИ) для решения задач орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли. Планируется провести специальные научно-исследовательские работы.

"Задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленной цели: анализ текущего состояния и перспектив развития в области применения технологий ИИ, в том числе машинного обучения, на борту космических аппаратов для решения целевых и иных задач многоспутниковой орбитальной группировки ДЗЗ", — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, размещённые "Роскосмосом" на портале госзакупок.

ЦНИИмаш, который выиграл конкурс на выполнение этих работ, сформирует перечень задач для ИИ на борту космических аппаратов. Также будут разработаны предложения по архитектуре нейронных сетей, которые смогут обрабатывать изображения на спутниках.

А ещё предстоит обосновать возможность управления многоспутниковой группировкой на базе принципа самоорганизации с использованием технологий искусственного интеллекта. Работы должны быть выполнены в срок до 30 июня 2023 года.

Рогозин рассказал свой любимый анекдот, и он про космос

Рогозин рассказал свой любимый анекдот, и он про космос

Ранее в "Роскосмосе" заявили о невозможности единоличной работы США на МКС. По словам главы госкорпорации, у каждого основного участника проекта есть свои компетенции, которые достаточно сложно будет взять в руки другому.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Архитектура будет открытой": Рогозин раскрыл подробности разработки отечественной космической станции

вчера в 15:17

Проект российского беспилотного аэротакси представили на выставке в Севастополе

30 мая, 16:49

Земля набирает скорость: учёные зафиксировали необъяснимую аномалию вращения планеты

вчера в 21:40

Лукашенко ввёл новые уголовные статьи по экстремизму и реабилитации нацизма

сегодня в 00:27

Минздрав пояснил, когда сделают выводы о применимости "Спутника V" к беременным

сегодня в 00:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1