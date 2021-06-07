Россия намерена рассмотреть возможность применения искусственного интеллекта (ИИ) для решения задач орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли. Планируется провести специальные научно-исследовательские работы.

"Задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленной цели: анализ текущего состояния и перспектив развития в области применения технологий ИИ, в том числе машинного обучения, на борту космических аппаратов для решения целевых и иных задач многоспутниковой орбитальной группировки ДЗЗ", — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, размещённые "Роскосмосом" на портале госзакупок.

ЦНИИмаш, который выиграл конкурс на выполнение этих работ, сформирует перечень задач для ИИ на борту космических аппаратов. Также будут разработаны предложения по архитектуре нейронных сетей, которые смогут обрабатывать изображения на спутниках.

А ещё предстоит обосновать возможность управления многоспутниковой группировкой на базе принципа самоорганизации с использованием технологий искусственного интеллекта. Работы должны быть выполнены в срок до 30 июня 2023 года.