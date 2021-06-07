Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора обсудили борьбу с коррупцией, реформы в республике и вопрос о поставке вакцин от коронавируса. Об этом сообщили в Белом доме.