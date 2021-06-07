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Вакцина, коррупция, реформы: Белый дом раскрыл, о чём говорили Байден и Зеленский

Обсудить эти темы в деталях лидеры двух стран получат возможность в июле, когда в Вашингтоне ждут лидера Незалежной.

7 июня, 23:36
<p>Фото © Офис президента Украины</p>

Фото © Офис президента Украины

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора обсудили борьбу с коррупцией, реформы в республике и вопрос о поставке вакцин от коронавируса. Об этом сообщили в Белом доме.

Как говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки, речь шла о возможности предоставления Киеву 900 тысяч доз вакцины от нового коронавируса.

Псаки подтвердила, что Байден пригласил президента Зеленского "посетить Вашингтон позже этим летом".

Байден провёл телефонный разговор с Зеленским и заявил о поддержке суверенитета Украины

Байден провёл телефонный разговор с Зеленским и заявил о поддержке суверенитета Украины

Напомним, что на Украине также заявили о получении от Байдена "максимальных гарантий" её безопасности. Отмечалось, что глава Белого дома заверил в поддержке суверенитета Украины и пригласил коллегу в Вашингтон в июле этого года.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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