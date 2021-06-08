В Канаде насмерть сбили семью мусульман: Трюдо призвал остановить ненависть

В городе Лондон в канадской провинции Онтарио 20-летний водитель сбил на дороге пять человек. Все они, как сообщает местная полиция, являются членами одной мусульманской семьи. Один человек погиб на месте, ещё трое, в том числе 15-летняя девочка, скончались в больнице. Выжил только девятилетний ребёнок, который получил серьёзные, но не угрожающие жизни травмы.

"Мы считаем, что это было преднамеренное действие, атака на жертв произошла из-за того, что они мусульмане", — передаёт телеканал CBC слова главы городской полиции.

Сразу после инцидента канадский премьер-министр Джастин Трюдо призвал остановить исламофобию в стране. Он заявил, что "пришёл в ужас" от этой новости, а также выразил солидарность всем канадским мусульманам.

"Исламофобии нет места ни в одном из наших сообществ. Эту подлую и коварную ненависть необходимо остановить", — написал глава правительства в своём микроблоге в "Твиттере".

По указу мэра канадского Лондона в городе объявили трёхдневный траур и приспустили флаги. Эд Холдер назвал случившееся массовым убийством.

"Произошло массовое убийство, направленное против мусульман, против жителей Лондона и вызванное неописуемой ненавистью", — говорится в заявлении мэра, опубликованном в социальной сети "Твиттер".

О личности водителя пока не сообщается. Лишь отмечается, что он ранее не был замечен в каких-либо противоправных поступках.