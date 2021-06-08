Американка устроила стрельбу в салоне из-за цены маникюра

Жительница Техаса Джоана Вара выстрелила в хозяина салона красоты из-за "слишком высокой" стоимости услуг. Разобравшись таким образом с владельцем заведения, девушка вместе с сестрой скрылась на автомобиле. Экстренно прибывшая полиция передала раненого медикам.

Как сообщает Yahoo News со ссылкой на заявление шерифа округа Харрис, 21-летней Джоане и её 20-летней сестре не понравилась озвученная 42-летним владельцем салона цена педикюра и маникюра. После недолгих разбирательств одна из них выстрелила. Убегая, Джоана оставила в помещении свой телефон, что помогло затем быстро её идентифицировать.

Мужчина был доставлен в больницу на вертолёте в критическом, но стабильном состоянии. Одну девушку из-под стражи отпустили, другой предъявлено обвинение и установлен залог в размере 60 000 долларов.