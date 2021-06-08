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Американка устроила стрельбу в салоне из-за цены маникюра

Убегая, вооружённая клиентка забыла свой телефон. После этого найти её было делом техники.

8 июня, 00:56
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/HCSOTexas/status/1399839881065545739" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис шерифа округа Харрис</a></p>

Фото © Twitter / Офис шерифа округа Харрис

Жительница Техаса Джоана Вара выстрелила в хозяина салона красоты из-за "слишком высокой" стоимости услуг. Разобравшись таким образом с владельцем заведения, девушка вместе с сестрой скрылась на автомобиле. Экстренно прибывшая полиция передала раненого медикам.

Как сообщает Yahoo News со ссылкой на заявление шерифа округа Харрис, 21-летней Джоане и её 20-летней сестре не понравилась озвученная 42-летним владельцем салона цена педикюра и маникюра. После недолгих разбирательств одна из них выстрелила. Убегая, Джоана оставила в помещении свой телефон, что помогло затем быстро её идентифицировать.

В центре Москвы конфликт из-за обмена денег закончился стрельбой

В центре Москвы конфликт из-за обмена денег закончился стрельбой

Мужчина был доставлен в больницу на вертолёте в критическом, но стабильном состоянии. Одну девушку из-под стражи отпустили, другой предъявлено обвинение и установлен залог в размере 60 000 долларов.

Ранее Лайф сообщал, что три человека погибли и шесть пострадали в результате стрельбы во Флориде.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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