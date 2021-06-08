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Мать троих детей решила сэкономить на операции для похудения, сразу после которой её не стало

Ещё одна жизнь трагически оборвалась на операционном столе.

8 июня, 07:00

Фото © GoFundMe

34-летняя Маркита Макинтайр из США захотела перемен во внешности. Для этого мама троих детей отважилась на рукавную гастропластику — операцию по уменьшению объёма желудка. Американка собиралась с её помощью похудеть.

Фото © Facebook / Queeni Left Mua

Фото © Facebook / Queeni Left Mua

Однако Маркита предпочла сэкономить и отправилась в Тихуану, Мексика, где хирургическое вмешательство ей обошлось дешевле. При этом лучшая подруга американки Франческа собиралась сделать такую же операцию одновременно с ней, но в последний момент передумала.

Фото © GoFundMe

Фото © GoFundMe

По словам Франчески, подруга готовилась к поездке и собирала необходимую информацию. А в роковой день они были на связи, пишет People. "Я спросила, как у неё дела, и она сказала, что с ней всё в порядке. Я что-то опубликовала в "Фейсбуке", и она посмеялась над этим. Мы собирались поговорить после операции, около двух или трёх часов дня", — рассказала приятельница. Однако в назначенное время ей никто не позвонил. А в пять вечера с Франческой связался муж Маркиты, который сообщил страшную новость: во время операции возникли осложнения и его супруга погибла.

Это не первый случай, когда "медицинский туризм" в Мексику в целях экономии заканчивается плачевно. В 2019 году центры по контролю и профилактике заболеваний США выпустили предупреждения об опасности подобных мероприятий.

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Мальчик в свой день рождения случайно снял на видео, как его отец и брат утонули в озере

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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