В России за сутки выявили максимальное с 14 марта число заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 9977 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 15% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 8883 человека, скончалось 379. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 145 843 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 752 085 человек. За весь период в России умерло 124 496 человек", — отмечается в сообщении штаба.