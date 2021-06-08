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В России за сутки выявили максимальное с 14 марта число заболевших коронавирусом

Прирост новых случаев в относительном выражении составил 0,19%. От болезни вылечилось 8883 человека, общее число выздоровевших от ковида достигло 4 752 085.

8 июня, 08:28
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В России за минувшие сутки выявлено 9977 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 15% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 8883 человека, скончалось 379. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 145 843 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 752 085 человек. За весь период в России умерло 124 496 человек", — отмечается в сообщении штаба.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что говорить о победе над пандемией ковида пока рано. Борьба с опасной инфекцией требует объединения усилий всего международного сообщества, подчеркнул российский лидер. Однако, по его словам, далеко не все страны оказались к этому готовы.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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