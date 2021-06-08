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Обезображенная болезнью экс-жена Аршавина показала на старых фото, каким было её лицо до пластики

Модель, которая переживает непростой период, понадеялась, что этот день рождения станет для неё новой точкой отсчёта.

8 июня, 09:23

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

7 июня Алиса Казьмина отметила 39-летие. В честь праздника экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина, обезображенная болезнью, поделилась в "Инстаграме" архивными снимками, где были запечатлены моменты из разных периодов жизни. В том числе попались кадры, где модель выглядит совсем по-другому.

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

На одном из них Алиса позировала в свадебном платье рядом с первым мужем — Алексеем Казьминым, на другом держала на руках младенца. При этом на снимках всё ещё можно было видеть эффектный нос модели, который был не такой прямой, узкий и вздёрнутый, как на фото после.

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

К кадрам брюнетка добавила подпись, где отметила, что посвящает свой праздник людям, молившимся за неё в столь нелёгкое время. Как заявляла сама Алиса, ей пришлось лечиться от абдоминального сепсиса и некроза носа, и болезнь сильно сказалась на её внешности.

Сегодня мой день рождения❤️. Я сделала небольшую подборку фото прошлого и настоящего. Это поздравление скорее для тех, кому я небезразлична была тогда и сейчас. Для людей, кто поддерживал меня всё это время и предлагал свою помощь, люди, которые не знают меня, но их оказалось очень много по всей стране, кто молится, сопереживает и подбадривает меня и всю мою семью

Алиса Казьмина

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb. Скриншот © YouTube / Россия-1

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb. Скриншот © YouTube / Россия-1

Однако бывшая свекровь Алисы считает, что модель страдает от последствий неудачной ринопластики. То, что брюнетка делала подобную операция, отмечает и профессор, пластический хирург Игорь Короткий. "На мой взгляд, ринопластика у бывшей жены Аршавина действительно есть. Это было видно ещё до того, как нос "провалился". Изменилась его конфигурация, он стал короче", — рассказывал он kp.ru. Но при этом добавил, что "нынешнее состояние Алисы вряд ли напрямую связано с пластической операцией".

К проблемам Алисы добавились и новые напасти — проблемы с ногами. Пролежни, которые модель получила за время в коме, превратились в некротические язвы, и теперь она вынуждена ездить на перевязки.

Экс-жена Аршавина впервые показала обезображенное лицо на шоу, раскрыв, кто виноват в её болезни

Экс-жена Аршавина впервые показала обезображенное лицо на шоу, раскрыв, кто виноват в её болезни

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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