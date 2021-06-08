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Седокова позировала рядом с мужем в купальнике, и у фанатов разбежались глаза от такой красоты

38-летняя Анна Седокова отправилась за морем и солнцем на греческий остров Миконос, не забывая показывать яркие кадры с отдыха в "Инстаграме". И одно фото особенно приглянулось фанатам.

8 июня, 06:20

Фото © Instagram / annasedokova

Экс-участница "ВИА Гры" выложила пикантный кадр, где расположилась рядом со своим мужем — 28-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Влюблённые сидели у бассейна, хвастаясь эффектными фигурами.

Фото © Instagram / annasedokova

Фото © Instagram / annasedokova

На фото Анна предстала в красном бикини, которое почти не скрывало её пышную грудь. А чтобы подчеркнуть все достоинства своих форм, звезда приняла откровенную позу, которую так любят инста-дивы. В подписи артистка указала, что у неё был странный год, но супруги поддерживали друг друга в это непростое время. "Было сложно. Но мы не сдавались. И никогда не сдадимся. Потому что мы есть друг у друга. И видели цель", — поделилась она.

Видео © Instagram / annasedokova

Соблазнительный кадр быстро набрал более 108 тысяч лайков, и пользователи не удержались от комплиментов и певице, и её супругу. Поклонники восхитились фигурой своей любимицы и заявили, что Анна и её возлюбленный — горячая пара.

😍🔥😍🔥 Нужно перед отпуском потренироваться таким позам 😅

anna.filisig

Фото © Instagram / annasedokova

Фото © Instagram / annasedokova

Самая жаркая пара 🔥❤️

margofadeeva17

Вот это я понимаю грудь 😍😍😍😍 Я женщина — и то не смогла мимо пройти 😂😂😂😂 Себе такую хочу. Сейчас понабегут. Наговорят, что пошло и т.д. А я вот вам честно говорю: грудь — бомба 🔥🔥🔥

shilova_olesia_art

Но артистка порадовала поклонников не только жарким снимком. Анна презентовала клип на песню "Набирай меня", а также новый мини-альбом "Эгоистка", состоящий из пяти песен, среди которых "ни одной медленной", как она отметила в описании.

Модель снялась в незаметном бикини, доказав, что даже в 56 лет она остаётся мечтой молодых парней

Модель снялась в незаметном бикини, доказав, что даже в 56 лет она остаётся мечтой молодых парней

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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