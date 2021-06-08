Седокова позировала рядом с мужем в купальнике, и у фанатов разбежались глаза от такой красоты

38-летняя Анна Седокова отправилась за морем и солнцем на греческий остров Миконос, не забывая показывать яркие кадры с отдыха в "Инстаграме". И одно фото особенно приглянулось фанатам.