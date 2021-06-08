Седокова позировала рядом с мужем в купальнике, и у фанатов разбежались глаза от такой красоты
38-летняя Анна Седокова отправилась за морем и солнцем на греческий остров Миконос, не забывая показывать яркие кадры с отдыха в "Инстаграме". И одно фото особенно приглянулось фанатам.
Экс-участница "ВИА Гры" выложила пикантный кадр, где расположилась рядом со своим мужем — 28-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Влюблённые сидели у бассейна, хвастаясь эффектными фигурами.
На фото Анна предстала в красном бикини, которое почти не скрывало её пышную грудь. А чтобы подчеркнуть все достоинства своих форм, звезда приняла откровенную позу, которую так любят инста-дивы. В подписи артистка указала, что у неё был странный год, но супруги поддерживали друг друга в это непростое время. "Было сложно. Но мы не сдавались. И никогда не сдадимся. Потому что мы есть друг у друга. И видели цель", — поделилась она.
Видео © Instagram / annasedokova
Соблазнительный кадр быстро набрал более 108 тысяч лайков, и пользователи не удержались от комплиментов и певице, и её супругу. Поклонники восхитились фигурой своей любимицы и заявили, что Анна и её возлюбленный — горячая пара.
😍🔥😍🔥 Нужно перед отпуском потренироваться таким позам 😅
Самая жаркая пара 🔥❤️
Вот это я понимаю грудь 😍😍😍😍 Я женщина — и то не смогла мимо пройти 😂😂😂😂 Себе такую хочу. Сейчас понабегут. Наговорят, что пошло и т.д. А я вот вам честно говорю: грудь — бомба 🔥🔥🔥
Но артистка порадовала поклонников не только жарким снимком. Анна презентовала клип на песню "Набирай меня", а также новый мини-альбом "Эгоистка", состоящий из пяти песен, среди которых "ни одной медленной", как она отметила в описании.
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