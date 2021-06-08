Вакцинация от ковида останется добровольной при внесении в календарь прививок, указали в Минздраве РФ
По словам замглавы ведомства, это правило также распространяется на медицинских работников, несмотря на то, что некоторые из них работают в очагах распространения инфекции.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Вакцинация от ковида в России останется добровольной, даже несмотря на то, что её могут внести в национальный календарь прививок. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.
"Принцип добровольности сохраняется, и ни в коей мере он в данном законопроекте (о включении вакцинации от коронавируса в нацкалендарь прививок. — Прим. Лайфа) не регламентируется", — заявил он на заседании в Госдуме.
Также Гриднев добавил, что вакцинация от ковида остаётся добровольной и для медицинских работников, даже несмотря на то, что некоторые из них работают в очагах инфекции.
Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему россияне не спешат делать прививки от коронавируса. При этом российский лидер подчеркнул, что государство готово обеспечить вакциной всех желающих.
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