Вакцинация от ковида останется добровольной при внесении в календарь прививок, указали в Минздраве РФ

Вакцинация от ковида в России останется добровольной, даже несмотря на то, что её могут внести в национальный календарь прививок. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

"Принцип добровольности сохраняется, и ни в коей мере он в данном законопроекте (о включении вакцинации от коронавируса в нацкалендарь прививок. — Прим. Лайфа) не регламентируется", — заявил он на заседании в Госдуме.

Также Гриднев добавил, что вакцинация от ковида остаётся добровольной и для медицинских работников, даже несмотря на то, что некоторые из них работают в очагах инфекции.