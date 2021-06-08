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Вакцинация от ковида останется добровольной при внесении в календарь прививок, указали в Минздраве РФ

По словам замглавы ведомства, это правило также распространяется на медицинских работников, несмотря на то, что некоторые из них работают в очагах распространения инфекции.

8 июня, 12:06
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Вакцинация от ковида в России останется добровольной, даже несмотря на то, что её могут внести в национальный календарь прививок. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

"Принцип добровольности сохраняется, и ни в коей мере он в данном законопроекте (о включении вакцинации от коронавируса в нацкалендарь прививок. — Прим. Лайфа) не регламентируется", — заявил он на заседании в Госдуме.

В Госдуму внесён законопроект о включении прививок от коронавируса в национальный календарь

В Госдуму внесён законопроект о включении прививок от коронавируса в национальный календарь

Также Гриднев добавил, что вакцинация от ковида остаётся добровольной и для медицинских работников, даже несмотря на то, что некоторые из них работают в очагах инфекции.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему россияне не спешат делать прививки от коронавируса. При этом российский лидер подчеркнул, что государство готово обеспечить вакциной всех желающих.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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