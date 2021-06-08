"Я же говорила, что она упадёт": Соседи рассказали, что творилось в квартире, где мать уронила из окна трёхлетнего ребёнка

Ещё не осознав, что произошло, 23-летняя женщина спустилась вниз, взяла тело дочери на руки и унесла домой.