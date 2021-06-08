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"Я же говорила, что она упадёт": Соседи рассказали, что творилось в квартире, где мать уронила из окна трёхлетнего ребёнка

Ещё не осознав, что произошло, 23-летняя женщина спустилась вниз, взяла тело дочери на руки и унесла домой.

8 июня, 11:56

Фото © Cоцсети

Лайф узнал подробности страшной трагедии в Самаре, где мать "в воспитательных целях" свесила трёхлетнюю дочь из окна и уронила её. По данным источников в экстренных службах, очевидцы рассказали, что после произошедшего женщина спустилась к подъезду, достаточно небрежно забрала упавшее на асфальт тело малышки и унесла назад в квартиру. При этом соседи слышали, как она кому-то — возможно самой себе — кричала: "Я же говорила, что она упадёт!"

"Боюсь, мама, боюсь!": В Самаре пьяная горе-мать в воспитательных целях свесила дочь с балкона, держа за одну майку, и уронила

"Боюсь, мама, боюсь!": В Самаре пьяная горе-мать в воспитательных целях свесила дочь с балкона, держа за одну майку, и уронила

Что происходило за дверью, неизвестно. Скорую помощь на место вызвали соседи. Возможно, горе-мать пыталась самостоятельно привести ребёнка в чувство — у 23-летней женщины медицинское образование. Ночь перед трагедией она провела на дискотеке в местном клубе "Метелица". С кем в это время оставался ребёнок — сейчас выясняется. Вернувшись домой уже утром, женщина вдруг принялась воспитывать малышку. Та не слушалась и вскоре оказалась безжизненной на асфальте.

По данным источников Лайфа, семья на учёте в отеле ПДН не состояла, а вот сама мать ещё в 16-летнем возрасте была пациенткой психоневрологического диспансера в родном Ульяновске. Женщина задержана, её допрашивают оперативники.

Полуторагодовалая девочка упала в бак с хлоркой в детсаду на Сахалине

Полуторагодовалая девочка упала в бак с хлоркой в детсаду на Сахалине

А на днях на юге Москвы годовалый малыш выпал из окна 14-го этажа, пока родители отходили от вечернего застолья. Погибшему мальчику не исполнилось ещё и двух лет. Со слов соседей, мать малыша находилась в нетрезвом состоянии и пояснений о произошедшем дать не могла.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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