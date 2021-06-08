НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Очевидно, что вопрос надо решать": Сенатор отреагировал на просьбу профсоюзов об индексации пенсий работающим пенсионерам

По словам Валерия Рязанского, если эта инициатива будет утверждена на высшем уровне, то она оперативно получит законодательное оформление.

8 июня, 11:47
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Глава Комитета Совета Федерации по соцполитике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал Лайфу ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Он разделил эту категорию граждан на две группы: те, кто после выхода на пенсию по своему желанию продолжает карьеру, и те, кто вынужден трудиться из-за низких социальных выплат. По мнению парламентария, прежде всего необходимо помочь второй группе.

"Вопрос этот (об индексации. — Прим. Лайфа) не сегодняшнего дня, и он в повестке очень давно стоит. В начале этого года правительство подготовило президенту предложения, которые нужны, чтобы решения были приняты. Но для решения этих вопросов потребуются бюджетные ресурсы, и немалые. Учитывая, что ресурсы ограниченные, всегда встаёт вопрос, какие есть приоритеты", — отметил Рязанский.

С 1 августа некоторые россияне могут потерять пенсии: Что нужно делать

С 1 августа некоторые россияне могут потерять пенсии: Что нужно делать

Сенатор добавил, что если всё же будет принято решение об индексации пенсий работающих пенсионеров на высшем уровне, то оно оперативно получит законодательное оформление. Вопрос остаётся в ресурсном обеспечении.

Счётная палата озвучила средний размер страховой пенсии в России

Счётная палата озвучила средний размер страховой пенсии в России

"Мы согласны, что несправедливое ограничение есть. Но, когда у тебя ограниченные ресурсы, ты выбираешь ту категорию, которой наиболее сложно. Давайте подождём реакции президента на этот счёт", — отмечает Валерий Рязанский. — "Для нас очевидно, что вопрос надо решать. Но решать надо так, чтобы не пострадали другие категории".

Напомним, ранее профсоюзы призвали быстрее решать вопрос с индексацией выплат работающим пенсионерам. По мнению ФНПР, нужно "устранить допущенную несправедливость", вернуть недоплаченное, исключить ограничение по баллам.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Профсоюзы призвали быстрее решать вопрос с индексацией выплат работающим пенсионерам

вчера в 22:34

В российском регионе решили платить пенсионерам по 3000 рублей за вакцинацию

вчера в 23:22

Стало известно, когда по завершённой ветке "Северного потока – 2" может быть пущен газ

сегодня в 10:38

В Петербурге дополнительно развернут почти 900 коек из-за роста заболеваемости коронавирусом

сегодня в 13:00

В России могут появиться государственные награды для соцработников

сегодня в 12:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1