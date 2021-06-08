Глава Комитета Совета Федерации по соцполитике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал Лайфу ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Он разделил эту категорию граждан на две группы: те, кто после выхода на пенсию по своему желанию продолжает карьеру, и те, кто вынужден трудиться из-за низких социальных выплат. По мнению парламентария, прежде всего необходимо помочь второй группе.

"Вопрос этот (об индексации. — Прим. Лайфа) не сегодняшнего дня, и он в повестке очень давно стоит. В начале этого года правительство подготовило президенту предложения, которые нужны, чтобы решения были приняты. Но для решения этих вопросов потребуются бюджетные ресурсы, и немалые. Учитывая, что ресурсы ограниченные, всегда встаёт вопрос, какие есть приоритеты", — отметил Рязанский.

Сенатор добавил, что если всё же будет принято решение об индексации пенсий работающих пенсионеров на высшем уровне, то оно оперативно получит законодательное оформление. Вопрос остаётся в ресурсном обеспечении.

"Мы согласны, что несправедливое ограничение есть. Но, когда у тебя ограниченные ресурсы, ты выбираешь ту категорию, которой наиболее сложно. Давайте подождём реакции президента на этот счёт", — отмечает Валерий Рязанский. — "Для нас очевидно, что вопрос надо решать. Но решать надо так, чтобы не пострадали другие категории".