"Очевидно, что вопрос надо решать": Сенатор отреагировал на просьбу профсоюзов об индексации пенсий работающим пенсионерам
По словам Валерия Рязанского, если эта инициатива будет утверждена на высшем уровне, то она оперативно получит законодательное оформление.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Глава Комитета Совета Федерации по соцполитике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал Лайфу ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Он разделил эту категорию граждан на две группы: те, кто после выхода на пенсию по своему желанию продолжает карьеру, и те, кто вынужден трудиться из-за низких социальных выплат. По мнению парламентария, прежде всего необходимо помочь второй группе.
"Вопрос этот (об индексации. — Прим. Лайфа) не сегодняшнего дня, и он в повестке очень давно стоит. В начале этого года правительство подготовило президенту предложения, которые нужны, чтобы решения были приняты. Но для решения этих вопросов потребуются бюджетные ресурсы, и немалые. Учитывая, что ресурсы ограниченные, всегда встаёт вопрос, какие есть приоритеты", — отметил Рязанский.
Сенатор добавил, что если всё же будет принято решение об индексации пенсий работающих пенсионеров на высшем уровне, то оно оперативно получит законодательное оформление. Вопрос остаётся в ресурсном обеспечении.
"Мы согласны, что несправедливое ограничение есть. Но, когда у тебя ограниченные ресурсы, ты выбираешь ту категорию, которой наиболее сложно. Давайте подождём реакции президента на этот счёт", — отмечает Валерий Рязанский. — "Для нас очевидно, что вопрос надо решать. Но решать надо так, чтобы не пострадали другие категории".
Напомним, ранее профсоюзы призвали быстрее решать вопрос с индексацией выплат работающим пенсионерам. По мнению ФНПР, нужно "устранить допущенную несправедливость", вернуть недоплаченное, исключить ограничение по баллам.
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