Масштабный сбой в работе сайтов западных СМИ объяснили неполадками у провайдера

"В настоящий момент мы изучаем потенциальные проблемы в работе наших CDN-услуг", — отметили в компании, добавив, что проблема уже выявлена и сейчас устраняется.

Как сообщал Лайф, в течение какого-то времени не открывались сайты Financial Times, The Guardian и The New York Times. Не работали также сайты Reddit, Twitch, GItHub, HBO Max и многие другие. Вместе с тем сбои в работе наблюдались и у сервиса Amazon, и всемирной системы онлайн-платежей PayPal. Проблемы также коснулись и сайтов Правительства Великобритании, из-за чего местные жители не могли загрузить документы и подать заявления.