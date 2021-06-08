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Масштабный сбой в работе сайтов западных СМИ объяснили неполадками у провайдера

Проблема сейчас устраняется. Однако некоторые крупнейшие сервисы до сих пор недоступны.

8 июня, 11:46

Фото © Pixabay

Масштабный сбой сегодня зафиксирован в работе ряда западных СМИ и популярных сайтов. Причина — в неполадках американского поставщика облачных сервисов Fastly, сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных сервисов.

"В настоящий момент мы изучаем потенциальные проблемы в работе наших CDN-услуг", — отметили в компании, добавив, что проблема уже выявлена и сейчас устраняется.

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Как сообщал Лайф, в течение какого-то времени не открывались сайты Financial Times, The Guardian и The New York Times. Не работали также сайты Reddit, Twitch, GItHub, HBO Max и многие другие. Вместе с тем сбои в работе наблюдались и у сервиса Amazon, и всемирной системы онлайн-платежей PayPal. Проблемы также коснулись и сайтов Правительства Великобритании, из-за чего местные жители не могли загрузить документы и подать заявления.

А ранее россиянам объяснили опасность заброшенных страниц в соцсетях. Эксперт посоветовал чаще проверять и менять свои пароли, иначе любая учётная запись может обернуться потерями имиджа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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