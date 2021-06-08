В Чите родители выпускников школы № 2 решили креативно поздравить своих детей с окончанием учёбы. Надев байкерские косухи и взяв в руки музыкальные инструменты, они сняли панк-клип на песню "Лесник" группы "Король и шут".

Ролик начинается с того, что две мамы сидят в классе в ожидании остальных родителей перед собранием. Женщинам должны сдать деньги на последний звонок, однако в какой-то момент одна из пар родителей сбегает на улицу через окно. Далее действие переносится на улицу. Там мамы и папы уже облачились в образы панков и начали петь.

"Всё отлично будет, я не раз тебе скажу.

Если хочешь — докажу. В помощи не откажу.

Нужно в себя верить, очень я тебя прошу.

За ошибки не сужу. Буду рядом, поддержу", — говорится в тексте композиции.