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Не парься, школьник, начинай мечтать: Родители поздравили читинских выпускников зажигательным панк-клипом на песню КиШ

По словам оператора, на съёмки ушло два дня. К слову, одиннадцатиклассники остались в восторге от творчества взрослых и высоко оценили такой креативный подарок.

8 июня, 11:31

Родители читинских выпускников поздравили детей зажигательным панк-клипом. Видео © "Чита.ру"

В Чите родители выпускников школы № 2 решили креативно поздравить своих детей с окончанием учёбы. Надев байкерские косухи и взяв в руки музыкальные инструменты, они сняли панк-клип на песню "Лесник" группы "Король и шут".

Ролик начинается с того, что две мамы сидят в классе в ожидании остальных родителей перед собранием. Женщинам должны сдать деньги на последний звонок, однако в какой-то момент одна из пар родителей сбегает на улицу через окно. Далее действие переносится на улицу. Там мамы и папы уже облачились в образы панков и начали петь.

"Всё отлично будет, я не раз тебе скажу.

Если хочешь — докажу. В помощи не откажу.

Нужно в себя верить, очень я тебя прошу.

За ошибки не сужу. Буду рядом, поддержу", — говорится в тексте композиции.

"Нет, я люблю их!": Солист Rammstein по-русски обратился к детям, снявшимся в его клипе

"Нет, я люблю их!": Солист Rammstein по-русски обратился к детям, снявшимся в его клипе

Как рассказал порталу "Чита.ру" автор видео Владимир Дементьев, родители сами заморочились над образами, а в студию обратились с просьбой снять им клип и подготовить песню. По словам оператора, на съёмки было потрачено два дня. К слову, выпускники остались в восторге от творчества взрослых и высоко оценили такой креативный подарок.

Ранее Лайф рассказывал, что заключённые женской колонии зачитали рэп о мобильных телефонах. Девушки в музыкальном формате повествуют о том, что использование сотовой связи в тюрьме может усугубить и без того не лучшее положение осуждённых.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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