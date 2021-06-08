Не парься, школьник, начинай мечтать: Родители поздравили читинских выпускников зажигательным панк-клипом на песню КиШ
По словам оператора, на съёмки ушло два дня. К слову, одиннадцатиклассники остались в восторге от творчества взрослых и высоко оценили такой креативный подарок.
Родители читинских выпускников поздравили детей зажигательным панк-клипом. Видео © "Чита.ру"
В Чите родители выпускников школы № 2 решили креативно поздравить своих детей с окончанием учёбы. Надев байкерские косухи и взяв в руки музыкальные инструменты, они сняли панк-клип на песню "Лесник" группы "Король и шут".
Ролик начинается с того, что две мамы сидят в классе в ожидании остальных родителей перед собранием. Женщинам должны сдать деньги на последний звонок, однако в какой-то момент одна из пар родителей сбегает на улицу через окно. Далее действие переносится на улицу. Там мамы и папы уже облачились в образы панков и начали петь.
"Всё отлично будет, я не раз тебе скажу.
Если хочешь — докажу. В помощи не откажу.
Нужно в себя верить, очень я тебя прошу.
За ошибки не сужу. Буду рядом, поддержу", — говорится в тексте композиции.
Как рассказал порталу "Чита.ру" автор видео Владимир Дементьев, родители сами заморочились над образами, а в студию обратились с просьбой снять им клип и подготовить песню. По словам оператора, на съёмки было потрачено два дня. К слову, выпускники остались в восторге от творчества взрослых и высоко оценили такой креативный подарок.
Ранее Лайф рассказывал, что заключённые женской колонии зачитали рэп о мобильных телефонах. Девушки в музыкальном формате повествуют о том, что использование сотовой связи в тюрьме может усугубить и без того не лучшее положение осуждённых.
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