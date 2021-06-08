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Опубликовано 8 июня 2021, 14:15

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете отождествления ролей СССР и Германии в ВОВ

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

По словам председателя Комитета по обороне Владимира Шаманова, принятие документа поставит заслон для тех, кто намеренно искажает историческую правду о Великой Отечественной войне, а также память о народе-победителе.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме противника. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Поправками предлагается запретить в Интернете и СМИ отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран "оси", — указано в документе.

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Также, согласно документу, нельзя будет отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. В случае его принятия поправки будут внесены в закон "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

В свою очередь председатель Комитета по обороне Владимир Шаманов отметил, что изменения станут действенной и своевременной формой защиты выводов Международного военного трибунала в Нюрнберге. По его словам, принятие законопроекта поставит заслон для тех, кто намеренно искажает историческую правду о Великой Отечественной войне, а также память о народе-победителе.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект о применении санкций ко всем иностранцам, нарушившим права россиян. На данный момент закон позволяет применять рестрикции только против американцев, однако, как отмечается в пояснительной записке к документу, нарушать права жителей РФ могут и граждане других зарубежных государств.

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Наталья Исакова
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