Суд утвердил приговор Любови Соболь, осуждённой условно к исправительным работам за "штурм" чужой квартиры

Перовский районный суд Москвы признал законным приговор в отношении юриста ФБК* Любови Соболь, обвинённой в проникновении в чужую квартиру. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.

"Жалобы отклонить. Приговор мирового судьи судебного участка оставить без изменения", — сказала судья Светлана Александрова.

В свою очередь, комментируя решение суда, Соболь заявила, что будет обжаловать его в кассации, а далее, если не получится обжаловать приговор в российском суде, она пойдёт в Европейский суд по правам человека.

Как передаёт наш корреспондент, в начале заседания Соболь высказалась против рассмотрения дела в отсутствие потерпевших, однако судья постановила продолжить. При этом адвокат Владимир Воронин просил оправдать женщину и настаивал на допросе лингвиста, которого суд отказался вызывать при рассмотрении дела в первой инстанции. Прокурор же потребовал отклонить жалобу и отказать в удовлетворении ходатайства, поданного стороной защиты.

15 апреля мировой судья судебного участка московского района Новокосино приговорил юриста ФБК Любовь Соболь к году исправительных работ условно с удержанием 10% дохода. Через несколько дней столичные полицейские в день проведения несогласованных акций задержали Соболь. Как утверждал её адвокат, сторонницу блогера Навального вытащили из такси в ЮАО.

Напомним, по версии следствия, 21 декабря 2020 года несколько человек, среди которых была сотрудница ФБК, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы, при этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь, по данным Следственного комитета, оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру.