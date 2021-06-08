Стало известно, когда по завершённой ветке "Северного потока – 2" может быть пущен газ

Иски экологов не помешают завершению работ, отметили в Госдуме. Там добавили, что активность "зелёных" против трубопровода имеет ангажированный характер.

Проект экспортного газопровода "Северный поток – 2" будет закончен в 2021 году. Кроме того, первый газ по завершённой ветке трубопровода может быть пущен уже в этом году, заявил глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с ТАСС в кулуарах форума "Примаковские чтения".

"[Вице-премьер Александр] Новак сказал, что в течение года. Я бы с такой оценкой согласился", — сказал он, отвечая на вопрос, когда будет пущен первый газ.

Завальный добавил, что если бы тестовые и пусконаладочные работы "проводились в режиме непротиводействия, то это одна тема — всё чётко и ясно", в ином случае "непонятно, откуда что прилетает". Речь идёт о санкциях, а также исках экологов. По словам депутата, активность "зелёных" против "Северного потока – 2" имеет ангажированный характер.