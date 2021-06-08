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Стало известно, когда по завершённой ветке "Северного потока – 2" может быть пущен газ

Иски экологов не помешают завершению работ, отметили в Госдуме. Там добавили, что активность "зелёных" против трубопровода имеет ангажированный характер.

8 июня, 10:38

Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner

Проект экспортного газопровода "Северный поток – 2" будет закончен в 2021 году. Кроме того, первый газ по завершённой ветке трубопровода может быть пущен уже в этом году, заявил глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с ТАСС в кулуарах форума "Примаковские чтения".

"[Вице-премьер Александр] Новак сказал, что в течение года. Я бы с такой оценкой согласился", — сказал он, отвечая на вопрос, когда будет пущен первый газ.

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Завальный добавил, что если бы тестовые и пусконаладочные работы "проводились в режиме непротиводействия, то это одна тема — всё чётко и ясно", в ином случае "непонятно, откуда что прилетает". Речь идёт о санкциях, а также исках экологов. По словам депутата, активность "зелёных" против "Северного потока – 2" имеет ангажированный характер.

Он также выразил уверенность, что экологи не помешают завершению работ. Однако, если партия этих активистов пройдёт на выборах, а их представитель займёт место канцлера в ФРГ, то они будут в состоянии приостановить развитие любого проекта и "создать проблемы", заключил Завальный.

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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