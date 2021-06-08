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Умер последний в Харькове Герой Советского Союза Михаил Карпеев

Генерал-майор авиации совершил более 300 боевых вылетов, был награждён девятью орденами и более чем 30 медалями за участие в Великой Отечественной войне.

8 июня, 10:33
<p>Михаил Карпеев. Фото © <a href="https://www.city.kharkov.ua/uk/news/pomer-ostanniy-u-kharkovi-geroy-radyanskogo-soyuzu-mikhaylo-karpeev-47637.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Харьковского горсовета</a></p>

Михаил Карпеев. Фото © Пресс-служба Харьковского горсовета

В городе Харькове на Украине в возрасте 98 лет умер последний живший там Герой Советского Союза — почётный гражданин, генерал-майор авиации Михаил Карпеев. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

"Сегодня Харьков лишился последнего Героя. Он был примером, символом Победы. Из жизни ушёл один из лучших. Харьков помнит, Михаил Поликарпович, и скорбит. Спасибо Вам!" — сказано в сообщении.

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Согласно информации пресс-службы, Михаил Карпеев совершил свыше 300 боевых вылетов, из которых 100 — на самолётах Ил-2 с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, 100 — на разведку, ещё 110 — для связи с партизанами. Также мужчина принимал участие в освобождении Харькова, а в неполных 23 года получил звание Героя Советского Союза.

Как отмечается, Карпеев был награждён орденом Ленина, медалью "Золотая Звезда", двумя орденами Красного Знамени,  двумя орденами Отечественной войны І степени, орденом Александра Невского, орденом Богдана Хмельницкого, орденом "За службу Отечеству в Вооружённых силах", а также почти 30 медалями.

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Михаил Поликарпович родился 21 ноября 1922 года в Чебоксарах (Чувашская Республика). С 1940 по 1941 год учился в Свердловской военной авиационной школе пилотов, а затем воевал с 1941 по 1945 год.

А ранее мы сообщали о смерти последнего защитника Брестской крепости Петра Котельникова. В последние годы заставший войну 12-летним мальчиком боец жил в Москве.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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