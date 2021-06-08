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"Ненавижу этих тварей!": Бьюти-мастер назвала украинских военных "обрыганными ублюдками" и угодила в скандал

После этого девушке пришлось оправдываться. Она заявила, что не имела в виду всех служащих, а якобы описывала конкретную ситуацию и конкретных людей.

8 июня, 08:53

Скриншот видео © Instagram / kovaleva_lash_

Бьюти-мастер из Харьковской области угодила в скандал, оскорбив украинских военных. Видео © Instagram / kovaleva_lash_

Вокруг бьюти-мастера из Харьковской области разгорелся скандал после того, как она обозвала украинских военных "обрыганными ублюдками", которые "непонятно против кого воюют". Видео, выложенное девушкой в "Инстаграме", привлекло внимание активиста Сергея Стерненко, который в свою очередь опубликовал его в своём телеграм-канале.

"Кажется, есть новая кандидатка на извинения", — написал в своём посте Стерненко.
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Согласно информации СМИ, страницу, где появилось скандальное видео, украинка использует для работы — она занимается наращиванием ресниц. В информации профиля сказано, что её профессиональный кабинет находится в городе Чугуеве.

"А что хорошего сказать? Что они вонючие, грязные, обрыганные, бухие или обдолбанные ходят по городу. Где военнослужащий, которого можно уважать за что-то? Он поехал куда-то, или его отправили, или он пролежал в тенёчке и ногой проболтал. И вот он считается героем. Да какой ты герой? Против кого они вообще воюют? — заявила лешмейкер.

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При этом грозная украинка предупредила, что на эту тему её лучше никому не трогать, так как она "размотает любого и каждого".

"Ненавижу этих тварей, просто ненавижу! И мы им платим налоги — таким вот нахлебникам, которые сидят и ничего не делают. С моей мамы высчитывают, с меня и с пенсионеров этим ублюдкам, которые не хотят работать — наркоманам и алкашам. Фу!" — добавила возмущённая девушка.

Однако вскоре после дерзкого ролика скандалистке пришлось оправдываться. И тогда она заявила, что и не думала оскорблять всех украинских военнослужащих, а якобы описывала конкретную ситуацию и конкретных людей. При этом бьюти-мастер пожаловалась, что ей звонят с неизвестных номеров и обвиняют не пойми в чём.

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"Заявляю: я не говорила обо всех Вооружённых силах Украины. Я говорила о конкретной личности, которая со мной поступила подобным образом", — отметила лешмейкер в сториз.

А ранее мы писали, что Моргенштерн закатил грандиозный скандал из-за победы Реввы на Премии Муз-ТВ. Артист упрекнул организаторов в том, что награда в номинации "Певец года" досталась ведущему церемонии. Рэпер напомнил, что это зрительское голосование, и предложил сидящим в зале поддержать своего кандидата аплодисментами.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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