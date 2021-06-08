Бьюти-мастер из Харьковской области угодила в скандал, оскорбив украинских военных. Видео © Instagram / kovaleva_lash_

Вокруг бьюти-мастера из Харьковской области разгорелся скандал после того, как она обозвала украинских военных "обрыганными ублюдками", которые "непонятно против кого воюют". Видео, выложенное девушкой в "Инстаграме", привлекло внимание активиста Сергея Стерненко, который в свою очередь опубликовал его в своём телеграм-канале.

"Кажется, есть новая кандидатка на извинения", — написал в своём посте Стерненко.

Согласно информации СМИ, страницу, где появилось скандальное видео, украинка использует для работы — она занимается наращиванием ресниц. В информации профиля сказано, что её профессиональный кабинет находится в городе Чугуеве.

"А что хорошего сказать? Что они вонючие, грязные, обрыганные, бухие или обдолбанные ходят по городу. Где военнослужащий, которого можно уважать за что-то? Он поехал куда-то, или его отправили, или он пролежал в тенёчке и ногой проболтал. И вот он считается героем. Да какой ты герой? Против кого они вообще воюют? — заявила лешмейкер.

При этом грозная украинка предупредила, что на эту тему её лучше никому не трогать, так как она "размотает любого и каждого".

"Ненавижу этих тварей, просто ненавижу! И мы им платим налоги — таким вот нахлебникам, которые сидят и ничего не делают. С моей мамы высчитывают, с меня и с пенсионеров этим ублюдкам, которые не хотят работать — наркоманам и алкашам. Фу!" — добавила возмущённая девушка.

Однако вскоре после дерзкого ролика скандалистке пришлось оправдываться. И тогда она заявила, что и не думала оскорблять всех украинских военнослужащих, а якобы описывала конкретную ситуацию и конкретных людей. При этом бьюти-мастер пожаловалась, что ей звонят с неизвестных номеров и обвиняют не пойми в чём.

"Заявляю: я не говорила обо всех Вооружённых силах Украины. Я говорила о конкретной личности, которая со мной поступила подобным образом", — отметила лешмейкер в сториз.