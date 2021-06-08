Пользователи Сети разгромили британский мини-сериал "Анна Болейн", в котором главную роль сыграла темнокожая актриса Джоди Тёрнер-Смит. Так, на данный момент зрительская оценка на IMDb колеблется в районе 1,2 балла из 10 возможных.

Комментаторы недовольны глупым сюжетом киноленты. По мнению большинства зрителей, авторы сериала переборщили с темой равноправия, полностью отказавшись от исторической основы. Вместе с тем также досталось и актёрам, которых публика упрекнула в слабой и неуверенной игре.

В сюжете ленты "Анна Болейн" — история о последних днях жизни королевы Англии, которая совсем скоро будет приговорена к смертной казни, и её борьбе за право на престол для дочери Елизаветы.

