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Полный провал: Толерантный сериал с темнокожей Анной Болейн закидали негативными отзывами

Основная претензия у зрителей не к цвету кожи актрисы, а к глупому сюжету киноленты. По их мнению, авторы переборщили с темой равноправия, полностью отказавшись от исторической основы.

8 июня, 08:39
<p>Кадр из сериала "Анна Болейн" © "Кинопоиск"</p>

Кадр из сериала "Анна Болейн" © "Кинопоиск"

Пользователи Сети разгромили британский мини-сериал "Анна Болейн", в котором главную роль сыграла темнокожая актриса Джоди Тёрнер-Смит. Так, на данный момент зрительская оценка на IMDb колеблется в районе 1,2 балла из 10 возможных.

Комментаторы недовольны глупым сюжетом киноленты. По мнению большинства зрителей, авторы сериала переборщили с темой равноправия, полностью отказавшись от исторической основы. Вместе с тем также досталось и актёрам, которых публика упрекнула в слабой и неуверенной игре.

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В сюжете ленты "Анна Болейн" — история о последних днях жизни королевы Англии, которая совсем скоро будет приговорена к смертной казни, и её борьбе за право на престол для дочери Елизаветы.


Ранее актёр Дуэйн Джонсон официально объявил о начале съёмок "Чёрного Адама". Это суперзлодей из вселенной DC. Впервые он появился в комиксах в 1945 году, однако на большом экране персонажа ещё не показывали.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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