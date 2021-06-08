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В МИД РФ ответили на угрозы США о санкциях против "Северного потока – 2"

В "санкционном угаре" вроде как отмечалась некая пауза, однако из Вашингтона вновь идут сигналы противоположного характера. На работу газового проекта они влиять не должны.

8 июня, 08:21
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Газопровод в рамках проекта "Северный поток – 2" будет использоваться вне зависимости от заявлений Вашингтона об ограничительных мерах со стороны США. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа — это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный — поставки начнутся и пойдут на благо укреплению энергетической безопасности стран, которые будут его получать", — отметил дипломат.

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По словам Рябкова, российские власти "не придали особого значения" заявлениям американской стороны. Тем более что западные коллеги направляют сигналы разного характера. Москва не планирует вести какие-либо переговоры об условиях, критериях смягчения или отмены санкционной политики США в отношении России.

"Пройдёт время, я уверен, США поймут, насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика не только в отношении России, но и в отношении других стран", — подчеркнул Рябков.

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Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон может возобновить санкции против компаний, которые осуществляют строительство газопровода "Северный поток – 2". Хотя 19 мая США заявили об обратном.

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Ранее Сергей Рябков отметил, что Москва ожидает фиксации некоего прогресса и стратегической стабильности в отношениях с Вашингтоном по итогам предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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