Лавров может принять участие во встрече Путина и Байдена
Кроме того, не исключается, что на саммите будут присутствовать послы РФ и Америки Антонов и Салливан. Однако до конца формат и состав переговоров пока не согласованы.
Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие во встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которая пройдёт 16 июня в Женеве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава", — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Рябков отметил, что в работе также находится согласование повестки и места встречи президентов двух стран. Он выразил мнение, что в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД. Кроме того, по словам дипломата, не исключено участие в саммите посла РФ в США Анатолия Антонова и посла США в РФ Джона Салливана, однако окончательного решения пока нет.
Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен войдёт в состав американской делегации, которая отправится в Женеву на саммит президентов. Также главный дипломат Штатов сопроводит президента на саммитах НАТО и США — Евросоюз.
Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives. Москва не рассчитывает, что встреча двух лидеров принесёт прорывные и судьбоносные решения.
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