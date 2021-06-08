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Лавров может принять участие во встрече Путина и Байдена

Кроме того, не исключается, что на саммите будут присутствовать послы РФ и Америки Антонов и Салливан. Однако до конца формат и состав переговоров пока не согласованы.

8 июня, 06:12
<p>Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие во встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которая пройдёт 16 июня в Женеве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава", — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

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Рябков отметил, что в работе также находится согласование повестки и места встречи президентов двух стран. Он выразил мнение, что в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД. Кроме того, по словам дипломата, не исключено участие в саммите посла РФ в США Анатолия Антонова и посла США в РФ Джона Салливана, однако окончательного решения пока нет.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен войдёт в состав американской делегации, которая отправится в Женеву на саммит президентов. Также главный дипломат Штатов сопроводит президента на саммитах НАТО и США — Евросоюз.

Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives. Москва не рассчитывает, что встреча двух лидеров принесёт прорывные и судьбоносные решения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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