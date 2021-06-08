Лавров может принять участие во встрече Путина и Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие во встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которая пройдёт 16 июня в Женеве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава", — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Рябков отметил, что в работе также находится согласование повестки и места встречи президентов двух стран. Он выразил мнение, что в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД. Кроме того, по словам дипломата, не исключено участие в саммите посла РФ в США Анатолия Антонова и посла США в РФ Джона Салливана, однако окончательного решения пока нет.