Одинокие британцы получат бонусы в дейтинг-приложениях за прививки от ковида
К акции присоединятся такие сервисы, как Tinder, Bumble, Badoo и другие. Кроме того, в некоторых из них также появится возможность высказать своё мнение по поводу ношения масок и других мер предосторожности.
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В Великобритании пользователи приложений для знакомств, сделавшие прививку от коронавируса, получат бонусы. Такая акция запускается в рамках кампании в поддержку вакцинации, сообщили на сайте британского правительства.
Отмечается, что в профилях британцев покажут отметки, которые будут указывать на наличие прививки от коронавируса у человека. Для вакцинированных пользователей откроются новые функции (например, суперлайки или тематические наклейки).
К кампании присоединятся такие приложения, как Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime и Muzmatch. Кроме того, в Bumble также появится возможность высказать своё мнение о ношении масок, социальном дистанцировании и посещении людных мест во время пандемии.
Напомним, что подобную акцию ранее запустили в США, к ней также присоединились Tinder, Bumble, Badoo и другие. Кроме того, бесплатный бокал пива предлагают жителям, прошедшим вакцинацию от коронавируса, в штате Нью-Джерси. Подарок можно получить уже после первой дозы вакцины. А в Нью-Йорке и Вашингтоне за прививку от коронавируса раздавали самокрутки с каннабисом.
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