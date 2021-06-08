Одинокие британцы получат бонусы в дейтинг-приложениях за прививки от ковида

К акции присоединятся такие сервисы, как Tinder, Bumble, Badoo и другие. Кроме того, в некоторых из них также появится возможность высказать своё мнение по поводу ношения масок и других мер предосторожности.