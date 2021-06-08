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Банкир назвал "потолок" для ключевой ставки в России

По его мнению, регулятор сделает два шага по повышению, причём в ближайшее время. Затем стоит ожидать падения уровня ставки.

8 июня, 04:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ключевая ставка Банка России будет увеличена на 0,25% — до 5,25% в июне, затем ещё на столько же на одном из ближайших заседаний регулятора. Это станет "потолком" её роста, полагает глава "Росбанка" Илья Поляков.

"От июньского заседания мы ожидаем повышения ещё на 0,25 процентного пункта, до уровня 5,25% годовых. На дальнейшем заседании в июле или чуть позже может быть ещё одно повышение на 0,25 процентного пункта — до 5,5% годовых", — сказал РИА "Новости" Поляков.

Этот показатель, по его мнению, продержится до конца года. В дальнейшем регулятор вернётся к поступательному снижению, если инфляция будет под контролем.

"Это будет довольно комфортный уровень для всех игроков рынка", — заключил Поляков.

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Напомним, с лета прошлого года ключевая ставка держалась на уровне 4,25%. В марте 2021 года Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. На этом фоне рубль начал укрепляться.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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