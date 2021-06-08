Банкир назвал "потолок" для ключевой ставки в России

Ключевая ставка Банка России будет увеличена на 0,25% — до 5,25% в июне, затем ещё на столько же на одном из ближайших заседаний регулятора. Это станет "потолком" её роста, полагает глава "Росбанка" Илья Поляков.

"От июньского заседания мы ожидаем повышения ещё на 0,25 процентного пункта, до уровня 5,25% годовых. На дальнейшем заседании в июле или чуть позже может быть ещё одно повышение на 0,25 процентного пункта — до 5,5% годовых", — сказал РИА "Новости" Поляков.

Этот показатель, по его мнению, продержится до конца года. В дальнейшем регулятор вернётся к поступательному снижению, если инфляция будет под контролем.