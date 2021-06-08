Депутат предложил резко ограничить максимальную ставку по микрозаймам

Депутат Государственной думы Иван Сухарев выступил с предложением в два раза сократить размер максимальной процентной ставки по микрозаймам. Соответствующее письмо он направил на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает RT.

Парламентарий отметил, что минувшей весной количество просроченных более чем на 90 дней микрозаймов стало рекордным, достигнув отметки 5,4 миллиона. Сухарев уверен, что в связи с этим нужно пересмотреть установленный ещё в 2019 году порог. Он составляет 1%, а следовательно, уже через месяц должники отдают почти треть от взятой в кредит суммы по процентам.

"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность предложения о снижении максимально допустимого ежедневного процента по микрозаймам в России с 1 до 0,5%", — написал депутат.

По его мнению, для граждан это сделает микрозаймы более выгодными, а микрофинансовым организациям всё ещё позволит получать значительный доход.