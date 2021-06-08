Психическое здоровье принца Гарри обеспокоило королевскую семью
Ранее внук королевы Елизаветы II в собственном фильме поведал миру о том, что злоупотреблял алкоголем и у него были приступы панических атак.
Фото © ТАСС / Joe Giddens
Члены британской королевской семьи щадят принца Гарри, поскольку всерьёз опасаются за его психическое здоровье. Об этом заявила королевский биограф Анджела Левин. По её мнению, именно такие опасения послужили причиной решения королевы Елизаветы II сохранить титулы за внуком и не разрывать с ним отношений.
"На мой взгляд, члены королевской семьи в Лондоне крайне озабочены его психическим здоровьем и полагают, что если хлопнуть дверью у него перед лицом, то последствия могут быть катастрофическими", — написала биограф в своём аккаунте в "Твиттере".
В конце мая в спродюсированном Гарри фильме "Моя невидимая сторона" принц признался, что злоупотреблял алкоголем и у него были панические атаки. А в марте его жена Меган Маркл рассказала в интервью Опре Уинфри, что, живя в Великобритании и исполняя обязанности члена королевской семьи, частенько подумывала о самоубийстве.
Ранее Лайф писал, что Елизавета II и королевская семья поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери. Супруги сейчас живут в США. Они уехали туда из Британии в 2020 году, решив отказаться от обязанностей членов королевской семьи.
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