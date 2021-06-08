Психическое здоровье принца Гарри обеспокоило королевскую семью

Члены британской королевской семьи щадят принца Гарри, поскольку всерьёз опасаются за его психическое здоровье. Об этом заявила королевский биограф Анджела Левин. По её мнению, именно такие опасения послужили причиной решения королевы Елизаветы II сохранить титулы за внуком и не разрывать с ним отношений.

"На мой взгляд, члены королевской семьи в Лондоне крайне озабочены его психическим здоровьем и полагают, что если хлопнуть дверью у него перед лицом, то последствия могут быть катастрофическими", — написала биограф в своём аккаунте в "Твиттере".

В конце мая в спродюсированном Гарри фильме "Моя невидимая сторона" принц признался, что злоупотреблял алкоголем и у него были панические атаки. А в марте его жена Меган Маркл рассказала в интервью Опре Уинфри, что, живя в Великобритании и исполняя обязанности члена королевской семьи, частенько подумывала о самоубийстве.