НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Психическое здоровье принца Гарри обеспокоило королевскую семью

Ранее внук королевы Елизаветы II в собственном фильме поведал миру о том, что злоупотреблял алкоголем и у него были приступы панических атак.

8 июня, 04:00
<p>Фото © ТАСС / Joe Giddens</p>

Фото © ТАСС / Joe Giddens

Члены британской королевской семьи щадят принца Гарри, поскольку всерьёз опасаются за его психическое здоровье. Об этом заявила королевский биограф Анджела Левин. По её мнению, именно такие опасения послужили причиной решения королевы Елизаветы II сохранить титулы за внуком и не разрывать с ним отношений.

"На мой взгляд, члены королевской семьи в Лондоне крайне озабочены его психическим здоровьем и полагают, что если хлопнуть дверью у него перед лицом, то последствия могут быть катастрофическими", — написала биограф в своём аккаунте в "Твиттере".

В конце мая в спродюсированном Гарри фильме "Моя невидимая сторона" принц признался, что злоупотреблял алкоголем и у него были панические атаки. А в марте его жена Меган Маркл рассказала в интервью Опре Уинфри, что, живя в Великобритании и исполняя обязанности члена королевской семьи, частенько подумывала о самоубийстве.

В Лондоне принцу Гарри и Меган Маркл посоветовали отказаться от титулов

В Лондоне принцу Гарри и Меган Маркл посоветовали отказаться от титулов

Ранее Лайф писал, что Елизавета II и королевская семья поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери. Супруги сейчас живут в США. Они уехали туда из Британии в 2020 году, решив отказаться от обязанностей членов королевской семьи.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Лучше всех вписывается в королевскую семью": Нумеролог раскрыла, какое будущее ждёт дочь Меган Маркл и принца Гарри

вчера в 09:39

Елизавета II и королевская семья поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери

6 июня, 19:32

"Изменить систему": Обама рассказал об участии дочерей в протестах BLM

сегодня в 04:50

Впервые за 20 лет в США одобрили новое лекарство от болезни Альцгеймера

сегодня в 05:10

Банкир назвал "потолок" для ключевой ставки в России

сегодня в 04:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1