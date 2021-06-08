Названы пять проблемных автомобилей с пробегом

В Германии составили рейтинг подержанных автомобилей, в котором учитывали частоту обращения их владельцев на станции техобслуживания. Как отмечают эксперты Ассоциации технического надзора ФРГ, среди самых частых неисправностей — течь масла уже на втором году эксплуатации.

Из обширного германского перечня журнал "За рулём" выбрал те автомобили, которые массово представлены и на российском рынке. В список вошли марки из Японии, Германии, Франции, Южной Кореи.

По данным журнала, возглавляет этот антирейтинг Dacia (Renault) Logan. В возрасте двух-трёх лет (второе поколение) его индекс отказов составил 10,4/56, то есть 10,4% отказов при среднем пробеге 56 тысяч километров. При этом после шести-семи лет эксплуатации количество отказов начинает превышать 30% при пробеге более 100 тысяч километров.

Второе место занимает популярный в России Volkswagen Passat. Когда машине исполняется четыре-пять лет, индекс отказов составляет 19,8/90, а при достижении возраста шести-семи лет индекс увеличивается до 25,3/120.

Первую тройку замыкает Mazda 6. Индекс отказов в возрасте двух-трёх лет составляет 8,5/52. Речь о рестайлинговой версии нынешнего поколения. "За рулём" уточняет, что машин из более возрастной категории (дорестайлинговой версии) в списке нет.

Не порадует надёжностью и старый германский Hyundai Tucson, в отличие от более свежего. В возрасте 10–11 лет он ломается в 34% случаев при среднем пробеге 130 тысяч километров.

Замыкает список старенький Nissan Qashqai — самое первое поколение кроссовера. В возрасте 10–11 лет индекс его отказов составил 32,9/136.