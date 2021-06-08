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Удалось оживить замороженные 24 тысячи лет назад организмы

"Воскрешенные" микроскопические животные хорошо перенесли и повторную заморозку.

8 июня, 02:26

Удалось оживить замороженные 24 тысячи лет назад организмы. Видео © Current Biology

Нескольких замороженных червей-коловраток удалось оживить биологам. Организмы более 24 тысяч лет назад оказались в вечной мерзлоте на востоке Якутии. Ученые считают, что это говорит о некоем защитном механизме, который выработали древние сородичи коловраток.

"Мы реализовали давнюю мечту писателей-фантастов – открыли свидетельства того, что многоклеточное существо можно заморозить и хранить на протяжении многих тысяч лет, а затем вернуть его к жизни. Конечно, подобную процедуру пока нельзя осуществить для более сложных организмов, однако мы сделали большой шаг к этому, перейдя от микробов к животным, у которых есть кишечник и мозг", – отметил один из авторов исследования, научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Станислав Малявин.

В образцах вечной мерзлоты, собранных на глубине в 3,5 метра у берегов восточноякутской реки Алазея, учёные обнаружили несколько жизнеспособных коловраток из рода Adineta. Размножив их в лаборатории, биологи детально изучили геном беспозвоночных, а также проследили, перенесут ли те повторную заморозку.

В статье в научном журнаел Current Biology, говорится, что "воскрешенные" животные хорошо перенесли повторную заморозку – при том, что многие современные виды коловраток этого не умеют, поскольку их клетки разрушаются в результате формирования кристаллов льда. Дальнейшее изучение этого явления позволит учёным узнать, как защитить ткани человека или других млекопитающих от разрушения при их заморозке.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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