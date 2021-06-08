Медик предупредил об опасности народных методов лечения CoViD-19

Есть так называемые народные методы в борьбе с коронавирусной инфекцией, которым лучше не следовать. Например, не употреблять внутрь соду и перекись водорода. Первой приписывают способность бороться с закислением организма, второй — противостоять кислородному голоданию. Однако, как заявляет врач-терапевт Георгий Сапего, ни то ни другое не поможет в плане профилактики или лечения CoViD-19.

"Те несколько капель перекиси водорода, которые рекомендуется принимать в некоторых народных рецептах, добавят нам не больше нескольких миллиграммов кислорода в день. То есть эти несколько миллиграммов ни на что не подействуют", — сказал Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.

Что касается соды, её способность влиять на кислотно-щелочной баланс тоже не будет полезна при CoViD-19, отмечает медик.

"Никакой пользы в быту больной человек от такого ощелачивания организма не получит. Ощелачивать больного человека содой могут только в реанимации, когда ему уже совсем плохо. Это не домашнее лечение", — добавил Сапего.