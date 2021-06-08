Россиянам рассказали о летних выплатах, положенных некоторым гражданам

Уже этим летом некоторые категории россиян смогут получить новые социальные выплаты. Об их размерах и условиях получения рассказал юрист Алексей Петропольский.

В беседе с агентством "Прайм" он напомнил, что 1 августа будет произведён долгожданный перерасчёт пенсионных выплат, который коснётся работающих пенсионеров. Максимальное увеличение страховой пенсии составит три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Один коэффициент пенсии в текущем году составляет 98 рублей 86 копеек.

Петропольский добавил, что не останутся без поддержки от государства и беременные женщины. Тем из них, кто находится в трудном положении, будет оказана помощь в размере 6350 рублей. Её смогут получить вставшие на учёт на ранних сроках беременности (до 12 недель). Пособия начнут выплачиваться с 1 июля.

Выплату в размере 5650 рублей получат семьи с детьми от 8 до 16 лет. Однако, по словам Петропольского, на неё смогут рассчитывать лишь неполные семьи и признанные нуждающимися даже после получения алиментов.

Помимо этого президент предложил ещё раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет. На финансовую поддержку смогут рассчитывать и родители будущих первоклассников, которые отправятся в школу этой осенью.