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Россиянам рассказали о летних выплатах, положенных некоторым гражданам

Так, они коснутся работающих пенсионеров, нуждающихся беременных женщин, родителей школьников.

8 июня, 02:02
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Уже этим летом некоторые категории россиян смогут получить новые социальные выплаты. Об их размерах и условиях получения рассказал юрист Алексей Петропольский.

В беседе с агентством "Прайм" он напомнил, что 1 августа будет произведён долгожданный перерасчёт пенсионных выплат, который коснётся работающих пенсионеров. Максимальное увеличение страховой пенсии составит три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Один коэффициент пенсии в текущем году составляет 98 рублей 86 копеек.

Петропольский добавил, что не останутся без поддержки от государства и беременные женщины. Тем из них, кто находится в трудном положении, будет оказана помощь в размере 6350 рублей. Её смогут получить вставшие на учёт на ранних сроках беременности (до 12 недель). Пособия начнут выплачиваться с 1 июля.

Выплату в размере 5650 рублей получат семьи с детьми от 8 до 16 лет. Однако, по словам Петропольского, на неё смогут рассчитывать лишь неполные семьи и признанные нуждающимися даже после получения алиментов.

Помимо этого президент предложил ещё раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет. На финансовую поддержку смогут рассчитывать и родители будущих первоклассников, которые отправятся в школу этой осенью.

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Ранее стало известно, что в одном из российских регионов решили платить пенсионерам по 3000 рублей за вакцинацию. Деньги поступят вместе с пенсией. Причём такая форма поддержки коснётся даже тех, кто был привит до решения о выплатах.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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