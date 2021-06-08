"На работу успеет": Парапланерист пролетел между вантами Золотого моста
Видео мгновенно завирусилось в сетях и спровоцировало ажиотаж. Впрочем, некоторые пользователи утверждают, что это обычная для города картина.
Фото © Соцсети
Неизвестный экстремал во Владивостоке пролетел на параплане над машинами между вантами Золотого моста. Видео с этим инцидентом вызвало ажиотаж в соцсетях. Кто-то писал, что на мосту пора размещать табличку "Полёт запрещён", а кто-то парировал: "Они уже два года летают, а вы только заметили!" Были и те, кто просто пожелал хорошо добраться на работу.
"Вот такое утро понедельника. Между вантами моста мчится парапланерист. Летит над дорогой, постами ГИБДД, пробками. На работу он точно успеет. Пусть полёт экстремала пройдёт без приключений!" — комментируют увиденное пользователи соцсетей.
Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге парашютисты прыгнули с многоэтажки и показали захватывающее видео от первого лица. Среди экстремалов был англичанин, который приехал в Россию в командировку и заодно решил поучаствовать в местных развлечениях.
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