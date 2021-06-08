Неизвестный экстремал во Владивостоке пролетел на параплане над машинами между вантами Золотого моста. Видео с этим инцидентом вызвало ажиотаж в соцсетях. Кто-то писал, что на мосту пора размещать табличку "Полёт запрещён", а кто-то парировал: "Они уже два года летают, а вы только заметили!" Были и те, кто просто пожелал хорошо добраться на работу.