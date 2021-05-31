Жуткое видео: Опытный парашютист разбился насмерть в Омской области
Выполняя скоростной спуск, мужчина не рассчитал расстояние до земли во время виража и буквально врезался в неё на полной скорости.
Опытный парашютист разбился насмерть в Омской области. Видео © Соцсети
На аэродроме в рабочем посёлке Марьяновка в Омской области во время выполнения прыжка разбился опытный парашютист. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Трагедия произошла в минувшую субботу, 29 мая. Выполняя скоростной спуск на спортивном парашюте, 49-летний Сергей С. не рассчитал расстояние до земли во время виража, в результате чего врезался в неё на полной скорости. От полученных травм он скончался на месте.
Погибший серьёзно занимался парашютным спортом и имел большой опыт прыжков. По данным Лайфа, материалы дела были переданы в Следственный комитет.
Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье во время неудачного прыжка с парашютом инструктор и пассажир совершили жёсткую посадку.
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