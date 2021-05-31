Опытный парашютист разбился насмерть в Омской области. Видео © Соцсети

На аэродроме в рабочем посёлке Марьяновка в Омской области во время выполнения прыжка разбился опытный парашютист. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Трагедия произошла в минувшую субботу, 29 мая. Выполняя скоростной спуск на спортивном парашюте, 49-летний Сергей С. не рассчитал расстояние до земли во время виража, в результате чего врезался в неё на полной скорости. От полученных травм он скончался на месте.

Погибший серьёзно занимался парашютным спортом и имел большой опыт прыжков. По данным Лайфа, материалы дела были переданы в Следственный комитет.