Суд отложил на 2 июня рассмотрение иска о законности признания Навального склонным к побегу

Петушинский районный суд Владимирской области перенёс заседание по иску Алексея Навального к исправительной колонии № 2 за постановку его на профучёт как склонного к побегу. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда. Заседание возобновится в среду, 2 июня, в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что Навальный был поставлен на профилактический учёт как склонный к побегу в ИК-2 на шесть месяцев, что и пытается оспорить защита: адвокаты настаивают, что их клиент уже состоял на профучёте в течение трёх месяцев, пока находился в СИЗО. Сам осуждённый, который участвовал в заседании по видеосвязи, сообщил, что за последний месяц получил всего один выговор, хотя в предыдущие месяцы эта цифра доходила до 24.

Напомним, Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей.