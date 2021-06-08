Посольство России назвало провокационными военные учения Arctic Challenge

Международные военные учения Arctic Challenge Exercise, которые проводят западные военные, провокационны, они противоречат мирному развитию Арктического региона. Об этом заявили в Посольстве РФ в США.

Российские дипломаты добавили в "Твиттере", что такие учения "не способствуют укреплению доверия в Европе". Также они противоречат "заявлениям Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития Арктического региона".

В учениях помимо Норвегии и Финляндии также принимают участие военно-воздушные силы Нидерландов, Великобритании, Германии, Дании, США, а также самолёт-разведчик НАТО. Главная задача — отработка совместных действий в воздушном пространстве. Эти учения проводятся раз в два года с 2013-го.