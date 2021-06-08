НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посольство России назвало провокационными военные учения Arctic Challenge

В манёврах принимают участие Норвегия и Финляндия, а также силы Нидерландов, Великобритании, Германии, Дании, США.

8 июня, 01:47
<p>Фото © Leon Neal / Getty Images</p>

Фото © Leon Neal / Getty Images

Международные военные учения Arctic Challenge Exercise, которые проводят западные военные, провокационны, они противоречат мирному развитию Арктического региона. Об этом заявили в Посольстве РФ в США.

Российские дипломаты добавили в "Твиттере", что такие учения "не способствуют укреплению доверия в Европе". Также они противоречат "заявлениям Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития Арктического региона".

Военные США немного промахнулись во время учений и взяли штурмом завод оливкового масла

Военные США немного промахнулись во время учений и взяли штурмом завод оливкового масла

В учениях помимо Норвегии и Финляндии также принимают участие военно-воздушные силы Нидерландов, Великобритании, Германии, Дании, США, а также самолёт-разведчик НАТО. Главная задача — отработка совместных действий в воздушном пространстве. Эти учения проводятся раз в два года с 2013-го.

В США ранее рассказали о подготовке к боевым действиям в Арктике. Не так давно американские военные провели учения вместе с норвежскими солдатами для совершенствования действий в суровых погодных условиях.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Минобороны РФ заявили о поставке НАТО оружия Киеву под прикрытием учений Sea Breeze

2 июня, 09:24

Вопрос национальной безопасности: В МИД России объяснили восстановление военных объектов в Арктике

1 июня, 04:08

Россиян предупредили о резком подорожании отдыха на Кипре

вчера в 23:12

Ремонт не поможет: Эксперт объяснила, когда пора менять смартфон

сегодня в 02:11

Россиянам рассказали о летних выплатах, положенных некоторым гражданам

сегодня в 02:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1